Senin Ruhun Hangi Ünlü Amerika Şehrine Ait?
Senin Ruhun Hangi Ünlü Amerika Şehrine Ait?
Birbirinden farklı özelliklere sahip şehirleri olan Amerika, eminiz ki hepimizin ilgisini çekmiştir. İmkanları, popülasyonu, doğal güzellikleri, şehir hayatı... Senin ruhun, görülmesi gereken yerleri olan Amerika'nın hangi şehrine ait?
Amerika yolcusu kalmasın!
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İlk soru! Bir arkadaşın seni aniden öğle yemeğine davet ediyor ama menüdeki yiyeceklerin hepsi sana çok yabancı geliyor. Ne yapardın?
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O halde afiyet olsun! 🤤 Peki o günün akşamında gitmen gereken bir konser var ve tüm yollar kapalı. Nasıl bir yol izlersin?
Sence bir şehrin yaşanılabilir olması için bu özelliklerden hangisinin önce gelmesi gerekiyor?
En son nasıl bir yemek yedin?
Dürüst ol: Sırılsıklam aşık olduğun partnerin için sınırlarını zorlayarak başka bir şehre taşınır mısın?
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