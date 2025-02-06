Senin Müzik Kulağın Ne Kadar İyi?
Senin Müzik Kulağın Ne Kadar İyi?
Müzik kulağını test etmeye ne dersin? Hadi başlayalım ve bakalım ne kadar iyi bir müzik kulağın var? 🎶👂
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1. İlk olarak en sevdiğin müzik türünü soralım!
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2. Kendin için bir sıfat seçecek olsan hangisini seçerdin?
3. Müziğe yeteneğin olduğunu düşünüyor musun?
4. Daha önce hiç müzik eğitimi aldın mı?
5. Peki ya neden bir enstrüman çalmak istiyorsun?
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6. Müziksiz bir hayat düşünebiliyor musun?
7. Bir partiye giderken müzik tercihin nasıl olur?
8. Bir şarkıyı tekrar tekrar dinlerken nasıl bir ruh halinde olursun?
Müzik Dehası!
Gelişebilir!
9. Biraz Daha Pratik Lazım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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