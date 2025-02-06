Senin Müzik Kulağın Ne Kadar İyi?

Müzik kulağın oldukça iyi, ama bazı ince farkları yakalamak için biraz daha pratik yapabilirsin. Hangi şarkının hangi tarzda olduğunu hemen anlayabiliyor, ama bazen küçük detayları kaçırabiliyorsun. Endişelenme, sadece birkaç şarkı daha dinlersen müzik dünyasında tam anlamıyla ustalaşabilirsin! 🎧