Senin Moda Auran Hangi Renk?

Senin moda auran zarafet, duruş ve kalite odaklı. Gelip geçici popüler akımların peşinden koşmak yerine, neyin zamansız ve şık durduğunu çok ama çok iyi biliyorsun. Gösterişe ihtiyaç duymuyorsun. Bu yüzden doğru kesimler, kaliteli kumaşlar ve ölçülü detaylarla çabasız bir şıklık yakalıyorsun. Gece mavisi senin rengin olmasın da ne olsun!