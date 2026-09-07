Senin Moda Auran Hangi Renk?
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Senin moda auran hangi renk? Bu sorunun yanıtını öğrenmek için yapman gereken şey çok basit: Bu testi çözmek! Hazırsan hadi bakalım, başlıyoruz!
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1. Dışarı çıkacaksın ama ne giyeceğine dair en ufak bir fikrin yok. Refleks olarak ilk elin neye gider?
2. Bir kıyafetin içinde kendini kötü hissettirmesinin en hızlı yolu senin için hangisi?
3. Arkadaşının bu tam senlik dediği parça bunlardan hangisi?
4. Kıyafet alışverişi yaparken senin için en belirleyici unsur hangisi?
5. Peki bir gözlük seçer misin?
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6. Aksesuar kullanımındaki temel yaklaşımın bunlardan hangisi?
7. Her şeyle kullanabileceğin o çanta hangisi peki?
8. Son olarak senin tarzını en iyi özetleyen zıtlık hangisi?
Ateş Kırmızısı!
Gece Mavisi!
Zümrüt Yeşili!
Derin Siyah!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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