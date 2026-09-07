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Senin Moda Auran Hangi Renk?

etiket Senin Moda Auran Hangi Renk?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
07.09.2026 - 10:01
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Senin moda auran hangi renk? Bu sorunun yanıtını öğrenmek için yapman gereken şey çok basit: Bu testi çözmek! Hazırsan hadi bakalım, başlıyoruz!

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1. Dışarı çıkacaksın ama ne giyeceğine dair en ufak bir fikrin yok. Refleks olarak ilk elin neye gider?

2. Bir kıyafetin içinde kendini kötü hissettirmesinin en hızlı yolu senin için hangisi?

3. Arkadaşının bu tam senlik dediği parça bunlardan hangisi?

4. Kıyafet alışverişi yaparken senin için en belirleyici unsur hangisi?

5. Peki bir gözlük seçer misin?

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6. Aksesuar kullanımındaki temel yaklaşımın bunlardan hangisi?

7. Her şeyle kullanabileceğin o çanta hangisi peki?

8. Son olarak senin tarzını en iyi özetleyen zıtlık hangisi?

Ateş Kırmızısı!

Ateş Kırmızısı!

Kabul edelim senin moda auran yüksek enerji ve cesaretten besleniyor! Giydiklerinle bir duruş sergilemeyi seviyorsun. Bu yüzden de moda seçimlerini bir özgüven alanı olarak kullanıyorsun. Girdiğin ortamda silik kalmaktansa risk alıp bakışları üzerinde toplamayı tercih eden net bir tarzın var. Bu yüzden senin rengin ateş kırmızısı!

Gece Mavisi!

Gece Mavisi!

Senin moda auran zarafet, duruş ve kalite odaklı. Gelip geçici popüler akımların peşinden koşmak yerine, neyin zamansız ve şık durduğunu çok ama çok iyi biliyorsun. Gösterişe ihtiyaç duymuyorsun. Bu yüzden doğru kesimler, kaliteli kumaşlar ve ölçülü detaylarla çabasız bir şıklık yakalıyorsun. Gece mavisi senin rengin olmasın da ne olsun!

Zümrüt Yeşili!

Zümrüt Yeşili!

Senin moda auran özgür, yaratıcı ve son derece doğal. Belli kalıplara girmek yerine renkler, dokular ve özgün parçalarla giydiklerinin içinde kendi hikayeni anlatıyorsun. Ve gerçekten de konforundan ödün vermeden, farklı detayları bir araya getirerek kendine has ve ilham verici bir çizgi yaratıyorsun. İşte bu yüzden senin rengin zümrüt yeşili!

Derin Siyah!

Derin Siyah!

Senin moda auran net, keskin ve güçlü bir karizmaya sahip! Karmaşık desenler veya göz yoran abartılı detaylar yerine az ama öz felsefesini benimsiyorsun. Sade, monokrom ve zamansız seçimlerle sıfır çabayla bile son derece havalı durmayı başardığın için senin rengin derin ve asil bir siyah!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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