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Senin Her Şeyini Kopyalayan Kişinin İsmini Söylüyoruz!

Senin Her Şeyini Kopyalayan Kişinin İsmini Söylüyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
05.06.2025 - 11:01

Tarzın, sözlerin, sosyal medya paylaşımların… Bir bakmışsın birisi seni sessizce taklit ediyor! Kimi zaman iltifat gibi görünür, ama bazen “bu kadarı da fazla” dedirten anlar yaşatır. Peki bu gizli hayran(!) kim? Bu test, davranışlarına ve sosyal çevrene bakarak senin her şeyini kopyalayan o kişinin adını tahmin ediyor. Belki de sen farkında olmadan bir trend belirliyorsun ve biri sürekli seni izliyor…

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1. Yaşını seçer misin?

2. Stiline en çok hangisi uyuyor?

2. Stiline en çok hangisi uyuyor?

3. Sosyal medyada seni en çok sinir eden şey ne?

3. Sosyal medyada seni en çok sinir eden şey ne?

4. Okulda ya da işte biri seninle aynı kıyafeti giydiğinde ne hissedersin?

5. Birilerinin sana özenmesi hoşuna gider mi?

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6. Yeni bir fikir bulduğunda…

7. Hayatındaki yenilikleri çok sonra mı anlatırsın?

8. Son olarak burcunu seçer misin?

Her şeyini kopyalayan kişi;👇

Her şeyini kopyalayan kişi;👇

Her şeyini kopyalayan kişi;👇

Her şeyini kopyalayan kişi;👇

Her şeyini kopyalayan kişi;👇

Her şeyini kopyalayan kişi;👇

Her şeyini kopyalayan kişi;👇

Her şeyini kopyalayan kişi;👇

Her şeyini kopyalayan kişi;👇

Her şeyini kopyalayan kişi;👇

Her şeyini kopyalayan kişi;👇

Her şeyini kopyalayan kişi;👇

Her şeyini kopyalayan kişi;👇

Her şeyini kopyalayan kişi;👇

Her şeyini kopyalayan kişi;👇

Her şeyini kopyalayan kişi;👇

Her şeyini kopyalayan kişi;👇

Her şeyini kopyalayan kişi;👇

Her şeyini kopyalayan kişi;👇

Her şeyini kopyalayan kişi;👇

Her şeyini kopyalayan kişi;👇

Her şeyini kopyalayan kişi;👇

Her şeyini kopyalayan kişi;👇

Her şeyini kopyalayan kişi;👇

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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