Senin Hayattaki Motivasyonun Ne?

Meryem Hazal Çamurcu
23.03.2026 - 12:16

Herkesin hayattaki motivasyonu başka. Kimisi dünyayı gezmek ister, kimi evinde huzurlu bir şekilde kahvesini yudumlasa yeter. Peki senin hayattaki motivasyonun ne?

Hazırsan bu Onedio testi senin hayattaki motivasyonunu ortaya çıkaracak!

1. Cinsiyetini seçelim mi önce?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Sabah uyandığında ilk ne yaparsın?

4. Hiç beklemediğin yerden bir para geldi diyelim, bu parayla ne alırsın?

5. Bunlardan hangisi seni daha çok rahatsız eder?

6. Hafta sonu için planın iptal oldu. Ne yaparsın?

7. Evde tek kaldığında genelde ne yaparsın?

8. Canın sıkıldığında motive olmak için kendini dışarı atanlardan mısın?

9. Telefonunun şarjı bitmek üzere, ne yaparsın?

10. Hangi kelime seni daha iyi anlatıyor?

Senin motivasyonun temiz bir evinin olması!

Sen motivasyonunu düzenden alıyorsun. Dağınıklık gördüğün anda tüm modun gidiyor. Düzensizsizlik seni zihinsel olarak yoruyor ve çalışmanı zorlaştırıyor. Ama evin topluysa kafan da rahat oluyor ve kolayca motive oluyorsun. Gününün iyi geçmesi için ortamının temiz ve düzenli olması yetiyor bazen. Temiz ve kontrolün altında olan ortamlar sana güven verdiği için sana güzel bir motivasyon oluyor.

Senin motivasyonun maddi güvencenin olması!

Senin bu hayattaki motivasyonun maddi güvencen. Finansal olarak rahat hissettiğinde sen motive olabiliyorsun. Birikim yapıyorsan, borcun yoksa ve düzenli bir gelirin varsa senden iyisi yok diyebiliriz. Çünkü para senin için sadece bir araç değil, sana güven veren ve özgür hissettiren bir şey. Kendini garantiye almak için ve motivasyonunu sağlamak için maddi bir güvencen olmalı yani!

Senin motivasyonun sevildiğini hissetmen!

Senin motive olmak için maddi şeylere ihtiyacın yok. Sen sevildiğini hissettiğinde motive oluyorsun. Etrafında seni sevip sarmalayan birileri varsa o zaman sen kolayca motive oluyorsun. Ama sevilmediğin ve duygusal bağ kuramadığın yerlerde sen mutlu olamıyorsun. Dolayısıyla da orada rahat edemiyor ve bir şeyler üretemiyorsun.

Senin motivasyonun yeni bir hayat kurma isteğin!

Senin en büyük motivasyonun bağımsız olmak istemen. Sana verilenle yetinen biri değilsin, hep daha fazlasını istiyorsun. Sana çizilmiş yolları takip etmek yerine kendi yolunu açmayı tercih edenlerdensin yani. O yüzden seni motive eden şey kendi hayatını kurmak. Kendi kararlarını kendin aldığın, kendine ait bir düzenin olduğu bir hayatının olması seni motive ediyor.

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
