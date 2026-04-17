Senin Hayatın Ne Kadar Zor?

etiket Senin Hayatın Ne Kadar Zor?

Özge
Özge - Onedio Üyesi
17.04.2026 - 14:16

Hayat kimilerin için sakin ve dingin bir göl, kimileri için ise fırtınalı ve yorucu bir denize benziyor. Bazense bunların her ikisi de sırayla gerçekleşiyor. Önemli olan, yaşamdaki mutluluk ibresinin genel ortalaması! Çünkü bazılarımız hayatta sadece kendimizden sorumluyken, bazılarımız için durum hiç de öyle değil. Haliyle hayat bitmek bilmeyen bir koşturmaca da tamamen 'ben' odaklı bir şifa alanına da dönüşebiliyor.

Peki sence sen, mutluluk ibresinde hangi tarafa daha yakınsın? Testi çöz, hayatına kaosun mu dinginliğin mi hakim olduğunu öğren!

1. Tek mi ailenle mi yaşıyorsun? Evdeki yaşam durumun nasıl?

2. Sabahları evden çıkma rutinin genelde nasıl olur?

3. Hayatta seni en çok yoran döngü bunlardan hangisi?

4. Evde sürekli temizlik yaptığın ama her yerin kirli ve dağınık göründüğünü düşünüyor musun?

5. Eve ansızın gelen misafirler olduğunda aklından ilk hangi cümle geçer?

6. Peki sıradan bir iş/okul gününde eve geldiğinde yapacağın ilk şey ne olur?

7. Evdeki zeminlerde sana hayatı dar ettiren şey ne?

8. Şimdi hayalindeki dinlenme ve huzur alanını düşün... Buradaki dengeyi bozan şey aşağıdakilerden hangisi olur?

9. Sence haftada gerçekten sadece kendin için ayırdığın süre ne kadardır?

10. Elinde bir sihirli değnek olsa, bunu hayattaki hangi iş için kullanırdın?

Sen zen modunu açmışsın!

Senin hayatında her şeyin yolunda gittiği bir gerçek. Kendi kurallarının olduğu, kimsenin sorumluluğunu üstlenmediğin, rahat bir hayatın. Bu nedenle yaşamdaki her şey tam olarak olması gerektiği gibi akıyor. Kriz yönetimi ve zamanlama konularındaki tecrüben disiplinli yapınla birleştiğinde, sakin ve düzenli bir ev hayatı da kaçınılmaz hale geliyor. Elbette bu düzeni korumanda, evde hızlı ama etkili temizlik teknolojilerinden faydalanıyor olman çok etkili. Tüm tüyleri ve tozları içine hapseden teknoloji harikası dikey süpürgen, senin zenlere yakışan hayatındaki en büyük destekçi!

Sende tatlı bir telaş hali var!

Senin hayatın zor değil ama kesinlikle öyle çok kolay da geçmiyor. Ama iş, sosyal hayat ve ev arasında kurduğun güçlü denge tüm sistemin zorlamadan yürümesini sağlıyor. Özellikle ev ve iş yaşamın, sanki tatlı bir telaş halindeymişsin gibi geçiyor. Bazen 24 saatin yetmediği olsa bile genellikle ev işi ve boş zaman konularında, ipler senin elinde duruyor. Evi düzenli olarak temizleme disiplinin sayesinde öyle hafta sonu uzun uzun temizlik yapmak zorunda kalmıyor ve bu değerli zamanı sosyalleşerek geçirebiliyorsun. Elbette sen evde yokken senin yerine zemin temizliği yapan robot süpürgeni de atlamadan geçemeyiz!

Kesinlikle kaosun ortasındasın!

Sen hayatı bazen şans eseri yaşıyor gibi hissediyor ve nasıl hayatta kaldığında şaşırıyorsun. Çünkü kaos ve karmaşa senin hayat normalin olmuş durumda. Profesyonel hayatındaki sorumlulukların da evde yapılacak işlerin de asla bitmiyor. Dinamik bir ev ortamına sahip olduğundan temizlik ve düzen konularında yapacakların hiç eksilmiyor. Dökülen saç telleri, biriken tozlar ve kirlenen zeminlerle savaşırken kendine zaman ayıramaman çok normal. Aslında doğru teknolojik çözümlerden faydalansan, zamandan o kadar fazla kazanabilirsin ki bizce bu konuyu mutlaka düşünmelisin!

Issız bir adada hayatta kalmaya çalışıyorsun!

Senin için hayat mümkün olan en zor seviyede ilerliyor. Hatta kaos kavramı senin hayatını tanımlamaya yetmiyor. Çünkü çocuklar, evcil hayvanlar, evden eksilmeyen misafirler ve iş hayatı sorumlulukları arasında dağılmış durumdasın. Kendine vakit ayırmak şöyle dursun, sen bazen kendin hakkında düşünecek zamanı bile bulamıyorsun. Adeta ıssız adadaki bir insan gibi gün boyunca; ne yemek yapacağın, bugünkü nereyi temizleyeceğin ve ortalığı nasıl toplayacağın gibi sorularla boğuşuyorsun. Evdeki kirlenen yüzeyler de biriken çamaşırlar da hiç eksilmiyor. Sana kesinlikle ev işlerini yapacağın akıllı bir robot gerek!

Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
