Senin Finansal Zayıf Noktan Ne?

İndirim güzel şey ama her zaman bir fırsat olmayabilir. Sen, ihtiyacın olmayan şeyleri sırf fiyatı düşük diye alıyorsun ve toplamda daha çok harcamış oluyorsun. Zarar etmemek için alışveriş yapıyorsun ama aslında en büyük zararı burada ediyorsun. Mantıklı biri olduğunu düşünüyorsun ama alışverişte tamamen duygusalsın! İndirim seni kandırıyor, sen de bile bile kanıyorsun. Kısacası senin problemin para değil, gerekli gereksiz her şey için indirim kovalamak!