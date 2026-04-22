Senin Finansal Zayıf Noktan Ne?

İrem Coşkun - Onedio Üyesi
22.04.2026 - 17:01

Çoğu kişi parasını iyi yönettiğini düşünür ama bu her zaman böyle olmayabilir. Kimi maaş yatar yatmaz yok eder, kimi indirim görünce kendinden geçer, kimi de “Nasıl olsa toparlarım!” diye diye borca girer. Peki senin finansal hayattaki en büyük açığın ne? Bu testle öğreniyoruz! 👇

1. Maaşın yattığı gün ilk yaptığın şey ne?

2. İndirim gördüğün an ne yaparsın?

3. Peki, hesabındaki para azaldığı zaman ne yaparsın?

4. Arkadaşın seni biraz pahalı bir mekana davet etti, ne yaparsın?

5. Söyle bakalım, bir şeyi hak ettiğini ne zaman düşünürsün?

6. Kredi kartı ekstren geldiğinde ne yaparsın?

7. Para biriktirme konusunda nasılsın peki?

8. Son olarak, en çok neye para harcarsın?

Kendini fazla ödüllendiriyorsun!

Senin en büyük finansal açığın, “Ben bunu hak ediyorum.” düşüncesinden yola çıkarak yaptığın harcamalar. Ama hayat şartlarına baktığımızda, bunu her zaman yapmak finansal açıdan her zaman mantıklı olmayabilir. Sen iyi hissetmek için para harcıyor olabilirsin. Problem şu ki, bu döngü kısa vadede mutlu etse de uzun vadede seni sürekli sıfıra çekiyor. Bir şey alacağın zaman gerçekten ihtiyacın olup olmadığına dikkat et! Bunu çözmezsen parayı elinde tutamazsın!

İndirim tuzağına düşüyorsun!

İndirim güzel şey ama her zaman bir fırsat olmayabilir. Sen, ihtiyacın olmayan şeyleri sırf fiyatı düşük diye alıyorsun ve toplamda daha çok harcamış oluyorsun. Zarar etmemek için alışveriş yapıyorsun ama aslında en büyük zararı burada ediyorsun. Mantıklı biri olduğunu düşünüyorsun ama alışverişte tamamen duygusalsın! İndirim seni kandırıyor, sen de bile bile kanıyorsun. Kısacası senin problemin para değil, gerekli gereksiz her şey için indirim kovalamak!

Yalnızca anı düşünüyorsun!

Sen, geleceğini finansal açıdan pek ciddiye almıyor gibisin. Para harcarken o an iyi hissetmek senin için her şeyden önemli. “Sonra hallederim.” mottosuyla yaşıyorsun ama o “sonra” hiçbir zaman kolay olmuyor... Bu tavır seni sürekli borç, stres ve pişmanlık üçgenine sokuyor. En tehlikelisi de bunun farkında olman ama değiştirmemen! Açık konuşalım, böyle devam edersen hep “Bu ay yine sıkışığım.” diyen kişi olacaksın. Bunu değiştirmek senin elinde!

Planlı oluyorsun ama sürdüremiyorsun!

Sen aslında ne yapman gerektiğini biliyorsun ama uygulamıyorsun. Finansal plan yapma konusunda iyisin, hatta çoğu insandan daha bilinçlisin. Ama iş uygulamaya gelince dağılıyorsun. Disiplin eksikliği senin ana problemin! Kendine fazla güveniyorsun ve “Bir şekilde toparlarım.” diyorsun ama her seferinde aynı döngüye giriyorsun. Bu da seni yavaş yavaş yıpratıyor. Potansiyelin var ama sürdürülebilirlik biraz zayıf. Öncelikle bunu çözmen gerekiyor.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
