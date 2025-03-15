Senin Evine Düzen ve Ferahlık Getirecek Şey Ne?

Bitkilerinle konuşan, temiz hava seven, doğal ışığa tapan bir ruhun var. Evin muhtemelen mis gibi kokuyor ve içine girenler 'Aaa burada çok huzurlu bir his var' diyor. Yalnız dikkat, bitkilerinin bakımı seni fazla yormasın, yoksa bir gün ormanda kaybolmuş gibi hissedebilirsin. Kendine de biraz alan bırak! 🍃

Evin daha ferah hissetsin diye, odalarındaki renkleri biraz gözden geçirebilirsin. Beyaz ve doğal tonlar, ışığı yansıtarak daha geniş bir alan hissi verir. Son olarak, sade ama şık dekoratif objelerle evine daha fazla sıcaklık katabilirsin.