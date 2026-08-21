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Senin Evin Ne Kadar Konforlu?

etiket Senin Evin Ne Kadar Konforlu?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
21.08.2026 - 13:01
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Ev dediğin sadece eşyalarını koyduğun bir yer değil, günün sonunda içine girip “Oh be!” dediğin yer. Peki senin evin gerçekten konforlu mu? Bakalım evdeki küçük detaylara verdiğin önem, konfor anlayışın hakkında neler söylüyor! 👇

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1. Eve geldiğinde ilk yaptığın şey hangisi?

2. Evde film gecesi yapacaksın. İlk neyi hazırlarsın?

3. Evde olmazsa olmazın hangisi?

4. Peki, kışın evde en sevdiğin şey ne?

5. Misafirin geleceği zaman evde en çok dikkat ettiğin şey hangisi olur?

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6. Evinde bir şeyi değiştirecek olsan bu hangisi olurdu?

7. Yorucu bir günün ardından seni en çok ne rahatlatır?

8. Son olarak, senin tarzına en uygun salonu seç bakalım! 👇

Evinde konfor biraz eksik gibi...

Aslında evinin ortamı gayet yerinde ama rahatlatıcı tarafı biraz eksik kalmış gibi. Evde temel ihtiyaçlarını karşılıyorsun fakat küçük konfor detaylarını biraz ihmal ediyor olabilirsin. Eve geldiğinde dinlenmek yerine hala yapman gereken şeyleri düşünüyor veya kendini tam olarak rahat bırakamıyor olabilirsin. Birkaç küçük dokunuşla evinin havasını ciddi şekilde değiştirebilirsin. Daha yumuşak tekstil ürünleri, daha rahat bir koltuk, hoş bir aydınlatma veya sadece kendine ait rahat bir köşe bile fark yaratabilir. Kısacası evini biraz daha şımartabilirsin.

Evine biraz daha konfor katabilirsin.

Senin evin genel olarak rahat ve yaşaması keyifli bir yer. Eve geldiğinde kendini rahat hissediyor, ihtiyaç duyduğun çoğu şeyi de elinin altında buluyorsun. Ancak evindeki bazı alanları daha konforlu hale getirebilirsin. Özellikle küçük detaylara biraz daha önem verirsen evin çok daha keyifli bir atmosfere sahip olabilir. Aydınlatmanı değiştirmek, birkaç ufak bitki eklemek, hoş bir aynayla dekoratif bir dokunuş katmak bile fark yaratabilir.

Evin, huzur ve konfor alanı!

Sen evde rahat etmenin ne demek olduğunu gerçekten biliyorsun. Evin sadece uyuduğun veya eşyalarını bıraktığın bir yer değil, günün sonunda kaçıp saklanmak istediğin kendi küçük dünyan! Işık, sıcaklık, düzen, rahatlık ve atmosfer gibi detayların hepsini önemsiyorsun. Muhtemelen misafirlerin de evinden kolay kolay çıkmak istemiyordur, “Bir kahve içip kalkarız.” diye gelip üç saat oturuyor olabilirler. 😄 Evde vakit geçirmek senin için başlı başına bir keyif.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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