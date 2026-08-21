Senin Evin Ne Kadar Konforlu?
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Ev dediğin sadece eşyalarını koyduğun bir yer değil, günün sonunda içine girip “Oh be!” dediğin yer. Peki senin evin gerçekten konforlu mu? Bakalım evdeki küçük detaylara verdiğin önem, konfor anlayışın hakkında neler söylüyor! 👇
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1. Eve geldiğinde ilk yaptığın şey hangisi?
2. Evde film gecesi yapacaksın. İlk neyi hazırlarsın?
3. Evde olmazsa olmazın hangisi?
4. Peki, kışın evde en sevdiğin şey ne?
5. Misafirin geleceği zaman evde en çok dikkat ettiğin şey hangisi olur?
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6. Evinde bir şeyi değiştirecek olsan bu hangisi olurdu?
7. Yorucu bir günün ardından seni en çok ne rahatlatır?
8. Son olarak, senin tarzına en uygun salonu seç bakalım! 👇
Evinde konfor biraz eksik gibi...
Evine biraz daha konfor katabilirsin.
Evin, huzur ve konfor alanı!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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