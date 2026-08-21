Senin Evin Ne Kadar Konforlu?

Aslında evinin ortamı gayet yerinde ama rahatlatıcı tarafı biraz eksik kalmış gibi. Evde temel ihtiyaçlarını karşılıyorsun fakat küçük konfor detaylarını biraz ihmal ediyor olabilirsin. Eve geldiğinde dinlenmek yerine hala yapman gereken şeyleri düşünüyor veya kendini tam olarak rahat bırakamıyor olabilirsin. Birkaç küçük dokunuşla evinin havasını ciddi şekilde değiştirebilirsin. Daha yumuşak tekstil ürünleri, daha rahat bir koltuk, hoş bir aydınlatma veya sadece kendine ait rahat bir köşe bile fark yaratabilir. Kısacası evini biraz daha şımartabilirsin.