Senin Düğünün Nasıl Olacak?
Senin Düğünün Nasıl Olacak?
İki kalbin birleştiği, umut dolu bir başlangıcın kutlaması; düğünlerimiz! Sevginin ve mutluluğun yankılandığı bu özel günü, hadi birlikte planlayalım!👇🏻
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1. Başlıyoruz! İlk dansınızın şarkısını seçerken hangi tarzı tercih edeceksiniz?
2. Evlilik teklifini bu yüzüklerden hangisiyle almak isterdin?
3. Peki, bu gerdanlıklardan hangisi?
4. Sıra düğün pastasında!
5. Gelinlik tarzın hangi tarafa daha yakın?
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