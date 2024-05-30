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Senin Düğünün Nasıl Olacak?

etiket Senin Düğünün Nasıl Olacak?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 13:31

İki kalbin birleştiği, umut dolu bir başlangıcın kutlaması; düğünlerimiz! Sevginin ve mutluluğun yankılandığı bu özel günü, hadi birlikte planlayalım!👇🏻

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1. Başlıyoruz! İlk dansınızın şarkısını seçerken hangi tarzı tercih edeceksiniz?

2. Evlilik teklifini bu yüzüklerden hangisiyle almak isterdin?

3. Peki, bu gerdanlıklardan hangisi?

4. Sıra düğün pastasında!

5. Gelinlik tarzın hangi tarafa daha yakın?

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6. Peki, gelinlik tercihini yaparken, yakın çevrenin fikirlerini dikkate alır mısın?

7. Balayında nereye gitmek istersin?

8. Son olarak, bir gelin buketi seç!

Sade ama samimi bir düğün!

Sen gösterişten uzak, ancak özenle planlanmış ve şık bir düğün hayal ediyorsun. Düğün, ömür boyu unutulmayacak bir anı olacak, ancak bu anıya saçma paralar harcamak istemiyorsun. Senin için en önemli olan şey, sevdiklerinle bir araya gelip hoş ve samimi bir kutlama yapmak. Gösterişli detaylar yerine, sade ve zarif bir atmosferde, en yakın arkadaşların ve ailenle birlikte mutlu bir gün geçirmek istiyorsun. Çünkü senin için gerçek mutluluk, kalplerin bir araya geldiği anlarda saklı!

Çok eğlenceli bir düğün!

Siz ikiniz çok eğlenceli ve neşeli bir çiftsiniz bu yüzden düğününüz de en az sizin kadar enerjik ve unutulmaz olacak. Sizi bir araya getiren aşkınızın coşkusuyla dolu bu özel gün, uzun süre konuşulacak ve hatırlanacak.  Enerjinizle dolu coşkunuz, davetlilerinizi de etkisi altına alacak ve hep birlikte anılar biriktireceğiniz bir kutlamaya dönüşecek.

Şık ve klasik bir düğün!

Sen, şıklık ve klasikliği temsil eden bir düğün hayal ediyorsun. Düğün günün, gösterişli detaylarla ve zarif dokunuşlarla dolu olsun istiyorsun. Düğünün, sadece bir kez yaşanacak olan bir gün  bu nedenle her detayın kusursuz olmasını istiyorsun. Gösterişli süslemeler, lüks detaylar ve zarif dekorasyonlarla dolu bir atmosfer, senin için ideal olanı temsil ediyor. Çünkü senin için gerçekten önemli olan şey, bu özel günün her anını büyüleyici kılmak ve sevdiklerinle birlikte en unutulmaz anları yaşamaktır.

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