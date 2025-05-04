Senin Delirmene Ne Kadar Kaldı?
Hayat bazen öyle bir noktaya getirir ki insan, kendine şöyle der: Ben delirdim galiba… İşte sabır taşı olmuş ruhlar, içini sessizce yiyen zihinler ve bir çıksam şu kafamın içinden diyen herkes için buradayız. Bu test; kırılma eşiğine ne kadar yakınsın, ne kadarını bastırıyorsun ve hangi noktada ben artık yokum diyeceksin, onu ortaya çıkaracak
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sabahları uyanınca ilk düşündüğün şey genellikle ne oluyor?
4. Bir anda her şeyi bırakıp gitmek fikri sana ne hissettiriyor?
5. En ufak şeylere bile parlayıp sinirleniyor musun?
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6. En son ne zaman kendini gerçekten iyi hissettin?
7. Zihnindeki düşünceler seni en çok ne zaman yakalıyor?
8. Rüyalarında genellikle ne görürsün?
9. Biri sana sakin ol dediğinde ne hissediyorsun?
10. Kendini bir renk olarak tanımlasan, şu an hangisisin?
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Senin delirmene az kalmış!
Senin delirmene ramak kalmış!
Sen zaten delirmişsin!
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