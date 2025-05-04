Senin Delirmene Ne Kadar Kaldı?

Senin için “delirmek üzere” değiliz artık. O sınır çoktan geçilmiş gibi. Ama dışarıdan bakan biri bunu anlamaz. Çünkü sen öyle güzel rol yapıyorsun ki, herkes seni ayakta sanıyor. Oysa sen çoktan düşmüşsün ama kimse görmemiş. Kendini kaybetmiş gibisin. Eskiden seni mutlu eden şeylere bakıyorsun, hiçbir şey hissetmiyorsun. Aynaya bakınca yabancı bir yüz var. Bu dünya sana yabancı, insanlar fazla gürültülü, her şey fazla gereksiz. Sen bu noktada “varmış gibi yapıyorsun.” Çalışıyorsun, konuşuyorsun, bazen gülüyorsun bile. Ama içinden sessizce bağırıyorsun: “Ben yokum.” Ve işin kötüsü, bu hale alışmışsın. Hissetmemek seni koruyor sanıyorsun ama aslında seni yavaş yavaş içten içe tüketiyor. Ama bil ki: Her düşüşten dönüş olur. Ne kadar derin olursa olsun, yukarıda bir yer vardır. Sana iyi gelen şeyleri hatırlamaya çalış. Küçük bir şeyle başla: Bir müzik, bir yürüyüş, bir sohbet… Ve sonra o karanlığın içine biraz ışık sızsın. Belki hemen değil, ama zamanla… Çünkü sen hâlâ buradasın. Ve bu satırları okuyan bir tarafın, hâlâ iyileşmek istiyor. Orası senin yeniden doğacağın yer. Lütfen onu görmezden gelme.