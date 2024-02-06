Senin de Duyguların Var! Oğlaklara Bile Bir Kalbinin Olduğunu Hissettirecek 12 Şarkı

Malum aylara girdiğimiz şu dönemde, bütün Oğlakların doğum gününü kutlayarak başlamak isteriz. Sana öyle bir liste hazırladık ki, bir Oğlak da olsan, duygusal rüzgarlarda sürüklenecek ve kalbinin bir yerlerde çarptığını hissedeceksin. Umuyoruz ki, seni bu hissiz mantık denizinden bir nebze olsun sıyırıp, duygusal bir yolculuğa çıkaracak şarkıları beğenirsin.