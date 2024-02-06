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Senin de Duyguların Var! Oğlaklara Bile Bir Kalbinin Olduğunu Hissettirecek 12 Şarkı

etiket Senin de Duyguların Var! Oğlaklara Bile Bir Kalbinin Olduğunu Hissettirecek 12 Şarkı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 22:25

Malum aylara girdiğimiz şu dönemde, bütün Oğlakların doğum gününü kutlayarak başlamak isteriz. Sana öyle bir liste hazırladık ki, bir Oğlak da olsan, duygusal rüzgarlarda sürüklenecek ve kalbinin bir yerlerde çarptığını hissedeceksin. Umuyoruz ki, seni bu hissiz mantık denizinden bir nebze olsun sıyırıp, duygusal bir yolculuğa çıkaracak şarkıları beğenirsin.

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1. Wicked Game

2. John Legend - All of Me

3. Lewis Capaldi - Someone You Loved

4. Sam Smith - I'm Not The Only One

5. James Arthur - Recovery

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6. Lord Huron - The Night We Met

7. Levent Yüksel - Yas

8. Mirkelam - Hatıralar

9. Yeni Türkü - Olmasa Mektubun

10. Fikret Kızılok - Bu Kalp Seni Unutur mu

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11. Coldplay - Fix You

12. Johnny Cash - Hurt

13. Emir Can İğrek - Can Dostum

14. Murat Göğebakan - Yaralı

15. Simon & Garfunkel - The Sound of Silence (from The Concert in Central Park)

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