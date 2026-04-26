Seni Mutlu Edecek Kahve Hangisi?

Özge - Onedio Üyesi
26.04.2026 - 17:48

Kahve, dünya genelinde yaygın olarak tüketilen ve farklı damak zevklerine hitap eden bir içecektir. Çoğu kişi için kahve, sadece içindeki kafein sebebiyle ve uyanmak için tüketilmez. En keyifli sakinlik anlarının, en eğlenceli arkadaş buluşmalarının ya da enfes bir tatlının en yakın eşlikçisi yine bir bardak kahvedir. Üstelik birçok farklı şekilde hazırlandığından, farklı ruh hallerine ve ihtiyaçlarına da yanıt verir. Ancak bu kadar farklı kahve çeşidi arasından hala damak zevkinize en çok yakışanın ne olduğuna karar veremiyor olabilirsiniz.

O halde üzülmeyin. Çünkü bu test, yaptığınız seçimlere göre sizi en çok mutlu edecek kahveyi söylüyor! ☕️✨

1. Sabahları kahve içmeden uyanamayanlardan mısın?

2. Peki sabah rutinin genelde nasıl olur?

3. Aklındaki harika pazar gününü seçer misin?

4. Çalışma alanın bunlardan hangisine benzer?

5. Kahve sence tatlı bir içecek mi olmalı?

6. Stres olduğunda sana ne iyi gelir?

7. Kahve yanına bir tatlı seçmek istesen bu hangisi olur?

8. Peki gelelim sosyalleşme alışkanlıklarına... Nasıl birisin?

9. Diyelim elinde ucu açık ve esnek bir uçak bileti var... Bu bilet nereye olsun istersin?

Filtre Kahve

Senin hayattaki seçimlerin zaten belli. Sen karmaşadan, gereksiz gösterişten ya da süslü detaylardan hoşlanan biri değilsin. Aksine bu tür şeyleri çok sahte ve yanlış buluyorsun. Daha çok hayatta netlik arıyor, işlerini planlı programlı yürütüyor ve nerede nasıl davranman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Profesyonel yaşamı ve sosyal ihtiyaçlarını birbirinden ayırıyorsun. Bu da her zaman odaklı ve mutlu kalmanı sağlıyor. Dolayısıyla seni hayatta en çok mutlu edecek ve kişiliğine en çok yakışan kahve çeşidi, tıpkı senin gibi net olan bir filtre kahve ya da Americano. Taptaze çekirdeğin kokusunun seni her zaman mutlu edeceğine eminiz.

Latte ya da Flat White

Sen hayatında konfor ve estetik arayan birisin, ama bunu yoğun bir şekilde değil de daha dengeli yapıyorsun. Kaotik ve aşırı hızlı bir yaşam stilin olmasa da gayet sosyal ve aktif bir insansın. Sahip olduğun yüksek enerji sebebiyle herkes tarafından seviliyor, bulunduğu her ortama neşe saçıyorsun. Bu nedenle yapılan planların ve sosyal aktivitelerin demirbaşlarındansın. Varlığınla insanlara huzur ve mutluluk veren bu enerjin, seni tam bir latte insanı yapıyor. Flat white ve cappuccino gibi bol köpüklü, kadifemsi dokulu, yumuşak içim bir kahve adeta senin kişiliğini yansıtıyor.

Karamel Macchiato

Sen, bitmek tükenmek enerjin ve renkli kişiliğinle ortamların vazgeçilmez insanısın. Hayatı doruklarında yaşamayı seviyor, risk almaktan çekinmiyor ve bu nedenle bol bol anı biriktiriyorsun. Bu cıvıl cıvıl ve renkli hayat biçimi, senin karakterindeki farklı tarafları açığa çıkarıyor. Yaşamdaki her şeyi denemek isteyen, yeni yerler görmekten sıkılmayan ve bol bol trend takip eden biri olarak senin içmen gereken kahve kesinlikle karamel macchiato. Belki tatlı ve bol şuruplu bir frappuccino da bu rengarenk kişiliği tamamlayabilir. Çünkü sen tam bir yenilik insanı olduğundan, senin gösterişli kimliğine en çok bunlar gider!

Double Espresso

Senin hayatta ne istediğin ve bunları gerçekleştirmek için neler yapman gerektiği çoktan belli. Sen zaten önündeki 10 yılın planını bile yapmış, hayatını buna göre kurgulamışsın. Dolayısıyla senin hayatta başarısız olma ya da geride kalma gibi kavramlar mevcut değil. Her zaman güçlü, odaklı ve disiplinli biri olarak kariyerinde ilerlemen senin en büyük isteklerinden. Sosyalleşme falan da sana göre çok önemli olmayan şeyler. Ne de olsa bu tür aktiviteler büyük vakit kaybı, öyle değil mi? Bu nedenle senin pürüzsüz ve yoğun tempolu çalışma düzenine en çok yakışan kahve de kesinlikle sert bir double espresso. O güçlü kafein vuruşunu aldıktan sonra işlerinde daha odaklı ilerleyeceğin kesin!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
