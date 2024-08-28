Seni Harekete Geçiriyoruz: Güne 1-0 Önce Başlamak İsteyenlerin Dinlemesi Gereken 13 Şarkı
Seni Harekete Geçiriyoruz: Güne 1-0 Önce Başlamak İsteyenlerin Dinlemesi Gereken 13 Şarkı
Kimi zaman harekete geçmek için küçük bir kıvılcım bekleriz. Bu şarkılar seni daha iyi bir güne hazırlayacak ve harekete geçmeni sağlayacak. İşte o liste!
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1. Duman - Kufi
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2. AnnenMayKantereit & Parcels - Can't Get You Out of My Head
3. Adamlar - Zombi
4. Manuel Riva & Eneli - Mhm Mhm
5. Lykke Li - I Follow Rivers
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6. Melike Şahin - Durma Yürüsene
7. Tarkan ft. Mahmut Orhan - Her Şey Fani
8. M Lisa - Araba
9. Ezhel - Geceler
10. Mahmut Orhan & Colonel Bagshot - 6 Days
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