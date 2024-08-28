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Seni Harekete Geçiriyoruz: Güne 1-0 Önce Başlamak İsteyenlerin Dinlemesi Gereken 13 Şarkı

etiket Seni Harekete Geçiriyoruz: Güne 1-0 Önce Başlamak İsteyenlerin Dinlemesi Gereken 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 18:01

Kimi zaman harekete geçmek için küçük bir kıvılcım bekleriz. Bu şarkılar seni daha iyi bir güne hazırlayacak ve harekete geçmeni sağlayacak. İşte o liste!

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1. Duman - Kufi

2. AnnenMayKantereit & Parcels - Can't Get You Out of My Head

3. Adamlar - Zombi

4. Manuel Riva & Eneli - Mhm Mhm

5. Lykke Li - I Follow Rivers

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6. Melike Şahin - Durma Yürüsene

7. Tarkan ft. Mahmut Orhan - Her Şey Fani

8. M Lisa - Araba

9. Ezhel - Geceler

10. Mahmut Orhan & Colonel Bagshot - 6 Days

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11. Nu ft. Jo.Ke - Who Loves The Sun

12. David Guetta - Titanium ft. Sia

13. The Weeknd - Save Your Tears

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