Seni En İyi Anlatan Söz Hangisi?
Seni En İyi Anlatan Söz Hangisi?
Temizlik yapma tarzın, düzenle olan ilişkin ve yaşamına kattığın özen aslında seni anlatan bir şeyler söylüyor olabilir! Hazırsan, temizlik alışkanlıklarına göre seni en iyi anlatan sözü buluyoruz! 👇
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1. Diyelim ki evde yalnızca bir oda temizlemek için vaktin var. Önceliğin hangisi olur?
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2. Sabah uyanır uyanmaz yaptığın ilk şey nedir?
3. Çok uzun zamandır temizlik yapmadığın bir yeri temizleyeceksin. İlk tepkin ne olur?
4. Şimdi de sahip olmak isteyeceğin lüks bir ev seç bakalım. 👇
5. Bir arkadaşın sana ani bir şekilde uğrayacağını söylüyor! Ne yaparsın?
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