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Seni Daha Üretken Biri Yapacak Bir İpucu Veriyoruz!

etiket Seni Daha Üretken Biri Yapacak Bir İpucu Veriyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 10:16

Hep aynı tempoda ilerleyecek değiliz ya, verimsiz anlar arada bir bizi yoklar ama yine de üretmeye devam ederiz. Ama daha fazla üretken olabiliriz. İşte bunun için sana birkaç tavsiyemiz olacak. Nasıl daha üretken biri olabileceğin bu testin sonunda!

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1. Kolları sıvayalım ve başlayalım! Gün içinde en verimli hissettiğin zaman dilimi nedir?

2. Gün boyunca hangi aktiviteler seni daha mutlu ve motive ediyor?

3. Çok çalışıyorsun ve inanılmaz yorgunsun ama kısa bir mola fırsatı yakaladın diyelim. Bu molayı nasıl değerlendirirsin?

4. Pekala! Şimdi kısa bir mola değil de uzun bir süreyi ele alalım. Yorucu bir mesainin ardından ilk işin ne olur?

5. Güzel seçim! Devam edelim. Dinlenmek istediğin ortam bunlardan hangisi olabilir?

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6. Birini seç bakalım!

7. Senin motivasyon kaynağın bunlardan hangisi veya hangisine yakın?

8. İkisinden birini seç ve testi bitir!

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Pomodoro tekniğini kullanabilirsin!

Daha üretken olabilmen ve zamanını verimli kullanabilmen için Pomodoro tekniği işine yarayabilir!

Bu teknikte saatleri bölerek çalışıyorsun. 25 dakikalık bir çalışma süren oluyor ve 5 dakikalık bir mola hakkın var. Molanda istediğin şeyi yapabilirsin ama 25 dakikalık çalışma süresinde sadece çalıştığın şeye odaklanıyorsun. Her bir 25 dakikalık sürede 1 pomodoro deniyor ve 4 pomodorodan sonra molaların 10 ya da 15 dakikaya çıkıyor. Bu teknik, pek çok kişi tarafından uygulanıyor ve uygulayan herkes gayet memnun. Eğer denemediysen bir şans verebilirsin!

Hedefine ulaştığında kendini ödüllendirebilirsin!

Eğer yapmaya başladığın işin sonunda kendine bir ödül vadedersen çalışmaların daha verimli olabilir! Her başarında küçük ödüllerle kendini şımartırsan hem motivasyonun hem de üretkenliğin daha da artar. Tabii hedeflerine ulaştığında kendine verdiğin ödülü normal bir zamanda elde etmemelisin çünkü bu ödülün bir anlamı kalmaz.

Kolaydan zora doğru görev sıralaması yapabilirsin!

Bitirmesi zor görevler her zaman gözde büyür ve arkaplana atılır, sonrasında koca bir sorumluluk yığını... Halbuki kolay görevleri yapılacaklar listene eklediğinde küçük de olsa başarmış hissini elde edersin ve böylelikle daha zor görevleri tamamlamaya başlamak için yeterli motivasyonu elde edersin. Ardından üşendiğin, yapmak istemediğin veya sürekli ertelediğin şeyleri bitirmek için harekete geçebilirsin ve daha üretken biri olabilirsin!

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