Seni Daha Üretken Biri Yapacak Bir İpucu Veriyoruz!

Daha üretken olabilmen ve zamanını verimli kullanabilmen için Pomodoro tekniği işine yarayabilir!

Bu teknikte saatleri bölerek çalışıyorsun. 25 dakikalık bir çalışma süren oluyor ve 5 dakikalık bir mola hakkın var. Molanda istediğin şeyi yapabilirsin ama 25 dakikalık çalışma süresinde sadece çalıştığın şeye odaklanıyorsun. Her bir 25 dakikalık sürede 1 pomodoro deniyor ve 4 pomodorodan sonra molaların 10 ya da 15 dakikaya çıkıyor. Bu teknik, pek çok kişi tarafından uygulanıyor ve uygulayan herkes gayet memnun. Eğer denemediysen bir şans verebilirsin!