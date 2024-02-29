Seni Daha Üretken Biri Yapacak Bir İpucu Veriyoruz!
Seni Daha Üretken Biri Yapacak Bir İpucu Veriyoruz!
Hep aynı tempoda ilerleyecek değiliz ya, verimsiz anlar arada bir bizi yoklar ama yine de üretmeye devam ederiz. Ama daha fazla üretken olabiliriz. İşte bunun için sana birkaç tavsiyemiz olacak. Nasıl daha üretken biri olabileceğin bu testin sonunda!
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1. Kolları sıvayalım ve başlayalım! Gün içinde en verimli hissettiğin zaman dilimi nedir?
2. Gün boyunca hangi aktiviteler seni daha mutlu ve motive ediyor?
3. Çok çalışıyorsun ve inanılmaz yorgunsun ama kısa bir mola fırsatı yakaladın diyelim. Bu molayı nasıl değerlendirirsin?
4. Pekala! Şimdi kısa bir mola değil de uzun bir süreyi ele alalım. Yorucu bir mesainin ardından ilk işin ne olur?
5. Güzel seçim! Devam edelim. Dinlenmek istediğin ortam bunlardan hangisi olabilir?
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6. Birini seç bakalım!
7. Senin motivasyon kaynağın bunlardan hangisi veya hangisine yakın?
8. İkisinden birini seç ve testi bitir!
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