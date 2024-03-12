Şener Şen'in Kayhan Yıldızoğlu'nun Cenazesindeki Sinirli Anlarına Oyuncu Özge Özder'den Destek Geldi
Şener Şen'in Kayhan Yıldızoğlu'nun Cenazesindeki Sinirli Anlarına Oyuncu Özge Özder'den Destek Geldi
Türkiye'nin en önemli, sinema ve televizyon sektöründe büyük işlerin altına imza atmış isimlerinden Kayhan Yıldızoğlu'nu kaybettik. Tüm Türkiye'yi hüzne boğan Yıldızoğlu'nun cenazesi, dün (11 Mart) toprağa verildi. Cenaze sırasında Şener Şen'in kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere sinirlendiği anlar gündem oldu. Ünlü oyuncu Özge Özder'den, usta isme destek geldi.
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Oyunculuk hayatına 250'nin üzerinde film, pek çok fenomen dizi ve geride güzel anılar bırakan Kayhan Yıldızoğlu, Türkiye'nin önemli ve sevilen isimlerinden biriydi.
90 yaşındaki usta isim, 9 Mart Cumartesi günü yaşlılığa bağlı sebepler dolayısıyla İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.
Kayhan Yıldızoğlu'nun cenaze töreni 11 Mart Pazartesi günü Levent'te kılınan cenaze namazının ardından Feriköy'de toprağa verildi.
Cenaze töreninde Kayhan Yıldızoğlu ile çalışma fırsatı bulan, bulamayan pek çok ünlü isim son kez veda etmek adına yer aldı.
Cenaze törenine katılan Şener Şen, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşlar karşısında sinirlendiği anlarla gündem olmuştu.
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Bu anlar kimileri tarafından desteklenirken, kimilerince haksız bulunmuştu.
Video sosyal medyada gündem olunca, ünlü oyuncular da destek mesajlarını esirgemedi. Bu isimlerden biri de Özge Özder oldu.
Şener Şen'in yaşadığı acıyı anladığını ve dedesi vefat ettiğinde kendi başına böyle bir olay geldiğinde nasıl hissettiğini anlatan Özge Özder, usta oyuncuyu savundu.
"Sevilmenin kıymetini en iyi bilenlerdendir Şener ağebeyimiz."
Şarkıcı Hatice de Şener Şen'e destek olan isimlerden bir tanesiydi.
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Sosyal medya fenomeni Ata Benli de Şen'e destek mesajı paylaştı.
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