Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Şener Şen'in Kayhan Yıldızoğlu'nun Cenazesindeki Sinirli Anlarına Oyuncu Özge Özder'den Destek Geldi

Şener Şen'in Kayhan Yıldızoğlu'nun Cenazesindeki Sinirli Anlarına Oyuncu Özge Özder'den Destek Geldi

Şener Şen
GNS
GNS - Onedio Editörü
12.03.2024 - 10:41

Türkiye'nin en önemli, sinema ve televizyon sektöründe büyük işlerin altına imza atmış isimlerinden Kayhan Yıldızoğlu'nu kaybettik. Tüm Türkiye'yi hüzne boğan Yıldızoğlu'nun cenazesi, dün (11 Mart) toprağa verildi. Cenaze sırasında Şener Şen'in kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere sinirlendiği anlar gündem oldu. Ünlü oyuncu Özge Özder'den, usta isme destek geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Oyunculuk hayatına 250'nin üzerinde film, pek çok fenomen dizi ve geride güzel anılar bırakan Kayhan Yıldızoğlu, Türkiye'nin önemli ve sevilen isimlerinden biriydi.

Oyunculuk hayatına 250'nin üzerinde film, pek çok fenomen dizi ve geride güzel anılar bırakan Kayhan Yıldızoğlu, Türkiye'nin önemli ve sevilen isimlerinden biriydi.

Kara Murat, Malkoçoğlu gibi birbirinden başarılı Türk filminde imparator, rahip, kral ve benzeri rollerde oynayan Kayhan Yıldızoğlu, rol aldığı dizilerle de adından çok söz ettirdi. Büyük bir kesim Yıldızoğlu'nu, Selena'nın Yüce Honos'u olarak hatırlıyordu.

90 yaşındaki usta isim, 9 Mart Cumartesi günü yaşlılığa bağlı sebepler dolayısıyla İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.

90 yaşındaki usta isim, 9 Mart Cumartesi günü yaşlılığa bağlı sebepler dolayısıyla İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.

Türkiye'nin sinema ve Yeşilçam değerlerinden Yıldızoğlu'nun ölüm haberi, hem sanat camiasını hem de sevenlerini derinden sarstı.

Kayhan Yıldızoğlu'nun cenaze töreni 11 Mart Pazartesi günü Levent'te kılınan cenaze namazının ardından Feriköy'de toprağa verildi.

Kayhan Yıldızoğlu'nun cenaze töreni 11 Mart Pazartesi günü Levent'te kılınan cenaze namazının ardından Feriköy'de toprağa verildi.

Törende taziyeleri Yıldızoğlu'nun kızları Deniz Yıldızoğlu ve Sibel Aybar kabul ederken, eski eşi Suna Yıldızoğlu da törende gözyaşlarına boğuldu. Suna Yıldızoğlu yaşadığı kaybın ardından 'Herkes seviyordu. Onu sevmeyen yoktu. Başka bir adamdı, sonuna kadar muhteşem bir adamdı.' diyerek övgülerle andı.

Cenaze töreninde Kayhan Yıldızoğlu ile çalışma fırsatı bulan, bulamayan pek çok ünlü isim son kez veda etmek adına yer aldı.

Cenaze töreninde Kayhan Yıldızoğlu ile çalışma fırsatı bulan, bulamayan pek çok ünlü isim son kez veda etmek adına yer aldı.

Çiçek Taksi dizisinde yıllarca birlikte çalışan Bekir Aksoy, yapımcı ve senarist Birol Güven, ablasının arkadaşı olması sayesinde küçük yaştan itibaren tanıma fırsatı bulan Meltem Cumbul,  Kerem Alışık, Müjdat Gezen ve daha pek çok isim katıldı.

Cenaze törenine katılan Şener Şen, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşlar karşısında sinirlendiği anlarla gündem olmuştu.

Cenaze törenine katılan Şener Şen, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşlar karşısında sinirlendiği anlarla gündem olmuştu.

Sinirlerine hakim olamayan Şener Şen'in 'Gidin ya' diyerek bağırdı ve arkadaşı Sinan Çetin'in yanına yürüdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu anlar kimileri tarafından desteklenirken, kimilerince haksız bulunmuştu.

Gelen yorumları burada paylaşmıştık:

Video sosyal medyada gündem olunca, ünlü oyuncular da destek mesajlarını esirgemedi. Bu isimlerden biri de Özge Özder oldu.

Video sosyal medyada gündem olunca, ünlü oyuncular da destek mesajlarını esirgemedi. Bu isimlerden biri de Özge Özder oldu.

Sadakatsiz, Mucize Doktor, Jet Sosyete, Gecenin Ucunda dizilerinden hatırladığımız, şimdilerde Yandaki Oda dizisinde Sümer rolünü calandıran ünlü oyuncu sosyal medyada gördüğü video karşısında dayanamadı.

Şener Şen'in yaşadığı acıyı anladığını ve dedesi vefat ettiğinde kendi başına böyle bir olay geldiğinde nasıl hissettiğini anlatan Özge Özder, usta oyuncuyu savundu.

Şener Şen'in yaşadığı acıyı anladığını ve dedesi vefat ettiğinde kendi başına böyle bir olay geldiğinde nasıl hissettiğini anlatan Özge Özder, usta oyuncuyu savundu.

''Haksız yorumların hiç yeri değil. Büyük bir acısı var. O kadar iyi anlıyorum ki .. Hastanede beni büyüten dedemi kaybettiğimde koridorda çökmüş ağlarken fotoğrafımı çekmişlerdi çok incinmiştim.'

"Sevilmenin kıymetini en iyi bilenlerdendir Şener ağebeyimiz."

"Sevilmenin kıymetini en iyi bilenlerdendir Şener ağebeyimiz."

Şarkıcı Hatice de Şener Şen'e destek olan isimlerden bir tanesiydi.

Şarkıcı Hatice de Şener Şen'e destek olan isimlerden bir tanesiydi.

'Ayıp ya.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sosyal medya fenomeni Ata Benli de Şen'e destek mesajı paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Ata Benli de Şen'e destek mesajı paylaştı.

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?