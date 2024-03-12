Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cabbar'ı Cem Cücenoğlu Göbek Ata Ata Evlendi
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cabbar'ı Cem Cücenoğlu Göbek Ata Ata Evlendi
ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da karşımıza Cabbar karakteri ile çıkan ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu, sevgilisi Asude Karayavuz ile hayatını birleştirdi. Nikaha giderken davullu zurnalı bir çıkış yapan ve göbekler atan Cem Cücenoğlu'nun mutlu anları sosyal medyaya işte böyle yansıdı!
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25 yıldır hem sahnelerde, hem ekranlarımızda birbirinden güzel işlerle karşımıza gelen Cem Cücenoğlu, sayısız fenomen işe damgasını vuran isimlerden oldu.
Son olarak Oktay Kaynarca'nın nefes kesen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cabbar rolüne hayat veren Cücenoğlu, her rolüyle adından bahsettirmeye devam ediyor.
Kendisi 150 kiloya kadar çıktıktan sonra zayıflamak adına mide ameliyatı geçirmiş ve resmen bambaşka birine dönüşmüştü.
Hatta kendi öncesi-sonrası fotoğraflarını paylaşıp o dönemleri hiç özlemediğinin altını defalarca çizmiş, mutlu olduğunu dile getirmişti.
2019 yılında 6 yıllık eşinden boşanan Cücenoğlu'nun, aynı dönemde aşkı da bulduğunu öğrenmiştik.
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Cem Cücenoğlu ve sevgilisi Asude Karayavuz çifti Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde yaptıkları nikahla dünyaevine girdi!
Evden davullu zurnalı çıktıkları ve göbekler attıkları anları da sosyal medya üzerinden paylaşmayı ihmal etmediler.
Nikahın ardından yakın dostları ve aileleri ile birlikte Şişli Öğretmenevi'nde küçük bir eğlence düzenledikleri görüldü.
Törende Emel Çölgeçen ve Kanbolat Görkem Arslan gibi ünlü oyuncular arkadaşları Cem Cücenoğlu'nu yalnız bırakmadı.
Bize de bu tatlı çifte maşallah demek düşer!
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