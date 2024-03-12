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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cabbar'ı Cem Cücenoğlu Göbek Ata Ata Evlendi

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cabbar'ı Cem Cücenoğlu Göbek Ata Ata Evlendi

Ben Bu Cihana Sığmazan
GNS
GNS - Onedio Editörü
12.03.2024 - 09:39

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da karşımıza Cabbar karakteri ile çıkan ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu, sevgilisi Asude Karayavuz ile hayatını birleştirdi. Nikaha giderken davullu zurnalı bir çıkış yapan ve göbekler atan Cem Cücenoğlu'nun mutlu anları sosyal medyaya işte böyle yansıdı!

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25 yıldır hem sahnelerde, hem ekranlarımızda birbirinden güzel işlerle karşımıza gelen Cem Cücenoğlu, sayısız fenomen işe damgasını vuran isimlerden oldu.

25 yıldır hem sahnelerde, hem ekranlarımızda birbirinden güzel işlerle karşımıza gelen Cem Cücenoğlu, sayısız fenomen işe damgasını vuran isimlerden oldu.

Deli Yürek ile başladığı serüveninde Cennet Mahallesi, Yabancı Damat, Arka Sokaklar, Akasya Durağı, Poyraz Karayel, Şevkat Yerimdar, Her Yerde Sen gibi birbirinden popüler yapımda izledik kendisini.

Son olarak Oktay Kaynarca'nın nefes kesen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cabbar rolüne hayat veren Cücenoğlu, her rolüyle adından bahsettirmeye devam ediyor.

Son olarak Oktay Kaynarca'nın nefes kesen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cabbar rolüne hayat veren Cücenoğlu, her rolüyle adından bahsettirmeye devam ediyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam sonrasında herhangi bir yapımda izlemediğimiz Cem Cücenoğlu, bambaşka konu başlıklarıyla karşımıza çıkıyor.

Kendisi 150 kiloya kadar çıktıktan sonra zayıflamak adına mide ameliyatı geçirmiş ve resmen bambaşka birine dönüşmüştü.

Kendisi 150 kiloya kadar çıktıktan sonra zayıflamak adına mide ameliyatı geçirmiş ve resmen bambaşka birine dönüşmüştü.

Ünlü oyuncu ameliyatın ardından toplam 60 kilo vermişti.

Hatta kendi öncesi-sonrası fotoğraflarını paylaşıp o dönemleri hiç özlemediğinin altını defalarca çizmiş, mutlu olduğunu dile getirmişti.

Hatta kendi öncesi-sonrası fotoğraflarını paylaşıp o dönemleri hiç özlemediğinin altını defalarca çizmiş, mutlu olduğunu dile getirmişti.

2019 yılında 6 yıllık eşinden boşanan Cücenoğlu'nun, aynı dönemde aşkı da bulduğunu öğrenmiştik.

2019 yılında 6 yıllık eşinden boşanan Cücenoğlu'nun, aynı dönemde aşkı da bulduğunu öğrenmiştik.

Sevgilisi Asude Karayavuz'a evlilik teklifi eden Cem Cücenoğlu 'evet' cevabını almıştı. Çift 19 Aralık 2023 tarihinde sade ve aile arasında bir törenle nişanlanmıştı.

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Cem Cücenoğlu ve sevgilisi Asude Karayavuz çifti Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde yaptıkları nikahla dünyaevine girdi!

Cem Cücenoğlu ve sevgilisi Asude Karayavuz çifti Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde yaptıkları nikahla dünyaevine girdi!

Cücenoğlu, mezzo-sporano sevgilisi Asude Karayavuz'un İtalya'daki konserinden dönmesinin ardından kebapçıda evlilik teklifi ettiğini anlatarak herkesi kahkahalara boğdu.

Evden davullu zurnalı çıktıkları ve göbekler attıkları anları da sosyal medya üzerinden paylaşmayı ihmal etmediler.

Evden davullu zurnalı çıktıkları ve göbekler attıkları anları da sosyal medya üzerinden paylaşmayı ihmal etmediler.

Nikahın ardından yakın dostları ve aileleri ile birlikte Şişli Öğretmenevi'nde küçük bir eğlence düzenledikleri görüldü.

Nikahın ardından yakın dostları ve aileleri ile birlikte Şişli Öğretmenevi'nde küçük bir eğlence düzenledikleri görüldü.

Törende Emel Çölgeçen ve Kanbolat Görkem Arslan gibi ünlü oyuncular arkadaşları Cem Cücenoğlu'nu yalnız bırakmadı.

Törende Emel Çölgeçen ve Kanbolat Görkem Arslan gibi ünlü oyuncular arkadaşları Cem Cücenoğlu'nu yalnız bırakmadı.

Bize de bu tatlı çifte maşallah demek düşer!

Bize de bu tatlı çifte maşallah demek düşer!

Bir ömür boyu mutlu olsunlar. 

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