Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cabbar'ı Cem Cücenoğlu Göbek Ata Ata Evlendi

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da karşımıza Cabbar karakteri ile çıkan ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu, sevgilisi Asude Karayavuz ile hayatını birleştirdi. Nikaha giderken davullu zurnalı bir çıkış yapan ve göbekler atan Cem Cücenoğlu'nun mutlu anları sosyal medyaya işte böyle yansıdı!