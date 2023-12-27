"Senden Önce" Dizisinde Alp Navruz'un Partneri Olacak Kadın Oyuncular Belli Oldu
"Senden Önce" Dizisinde Alp Navruz'un Partneri Olacak Kadın Oyuncular Belli Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Kanal D'nin merakla beklenen dizisi 'Senden Önce' için hazırlıklar devam ediyor. Alp Navruz'un başrol olacağı dizideki kadın oyuncular merak edilirken, Navruz'a eşlik edecek iki kadın oyuncu da sonunda açıklandı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kanal D'nin merakla beklenen dizisi "Senden Önce"nin başrolü için geçtiğimiz günlerde Alp Navruz'la anlaşma sağlandığı açıklanmıştı.
Till Death dizisinden uyarlanan dizide Navruz'un canlandıracağı Hakan Dağıstan'ın gittiği Uludağ'da tanışacağı gizemli bir kadının evliliğine olan dönülmez etkisini anlatacak olan dizide Navruz'un partnerleri de belli oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sinem Ünsal, Navruz'un canlandıracağı Hakan karakterinin eşi Merve'ye hayat vermeye hazırlanıyor.
Yasak bir aşkın da işleneceği dizide Hakan karakterinin Uludağ'da tanışacağı kadın karakter için de Nilperi Şahinkaya'yla anlaşmaya varıldı.
Şahinkaya, Hakan'ın hayatını alt üst edecek Sahra karakteriyle dizide boy gösterecek.
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Bakalım "Senden Önce" nasıl bir dizi olacak? Şimdiden merak ettik!
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