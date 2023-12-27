Görüş Bildir
Haberler
TV
"Senden Önce" Dizisinde Alp Navruz'un Partneri Olacak Kadın Oyuncular Belli Oldu

"Senden Önce" Dizisinde Alp Navruz'un Partneri Olacak Kadın Oyuncular Belli Oldu

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 14:19

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi 'Senden Önce' için hazırlıklar devam ediyor. Alp Navruz'un başrol olacağı dizideki kadın oyuncular merak edilirken, Navruz'a eşlik edecek iki kadın oyuncu da sonunda açıklandı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi "Senden Önce"nin başrolü için geçtiğimiz günlerde Alp Navruz'la anlaşma sağlandığı açıklanmıştı.

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi "Senden Önce"nin başrolü için geçtiğimiz günlerde Alp Navruz'la anlaşma sağlandığı açıklanmıştı.

Till Death dizisinden uyarlanan dizide Navruz'un canlandıracağı Hakan Dağıstan'ın gittiği Uludağ'da tanışacağı gizemli bir kadının evliliğine olan dönülmez etkisini anlatacak olan dizide Navruz'un partnerleri de belli oldu.

Till Death dizisinden uyarlanan dizide Navruz'un canlandıracağı Hakan Dağıstan'ın gittiği Uludağ'da tanışacağı gizemli bir kadının evliliğine olan dönülmez etkisini anlatacak olan dizide Navruz'un partnerleri de belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sinem Ünsal, Navruz'un canlandıracağı Hakan karakterinin eşi Merve'ye hayat vermeye hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sinem Ünsal, Navruz'un canlandıracağı Hakan karakterinin eşi Merve'ye hayat vermeye hazırlanıyor.

Yasak bir aşkın da işleneceği dizide Hakan karakterinin Uludağ'da tanışacağı kadın karakter için de Nilperi Şahinkaya'yla anlaşmaya varıldı.

Yasak bir aşkın da işleneceği dizide Hakan karakterinin Uludağ'da tanışacağı kadın karakter için de Nilperi Şahinkaya'yla anlaşmaya varıldı.

Şahinkaya, Hakan'ın hayatını alt üst edecek Sahra karakteriyle dizide boy gösterecek.

Şahinkaya, Hakan'ın hayatını alt üst edecek Sahra karakteriyle dizide boy gösterecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bakalım "Senden Önce" nasıl bir dizi olacak? Şimdiden merak ettik!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?