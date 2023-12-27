"Senden Önce" Dizisinde Alp Navruz'un Partneri Olacak Kadın Oyuncular Belli Oldu

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi 'Senden Önce' için hazırlıklar devam ediyor. Alp Navruz'un başrol olacağı dizideki kadın oyuncular merak edilirken, Navruz'a eşlik edecek iki kadın oyuncu da sonunda açıklandı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş