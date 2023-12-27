"Kadroya Geçene Kadar Maaş Belirsiz" Ne Gemiler Yaktım Dizisinden Çok Konuşulacak Sözleşmeli Öğretmen Sahnesi
"Kadroya Geçene Kadar Maaş Belirsiz" Ne Gemiler Yaktım Dizisinden Çok Konuşulacak Sözleşmeli Öğretmen Sahnesi
Show TV ekranlarında yayınlanan Ne Gemiler Yaktım dizisindeki bir sahne sosyal medyada gündem oldu. Deniz Baysal'ın canlandırdığı Yasemin karakterinin iş görüşmesi yaptığı sahnede kadroya geçene kadar stajyer maaşı alacağını öğrenmesine verdiği tepki, sözleşmeli öğretmenlerin yaşadığı bu duruma muazzam bir parmak bastı.
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Show TV ekranlarında yayınlanan Ne Gemiler Yaktım dizisindeki bir sahne sosyal medyada gündem oldu.
Deniz Baysal'ın canlandırdığı Yasemin karakterinin sözleşmeli öğretmenlik için iş görüşmesine gittiği sahnede ne kadar maaş alacağını sormasıyla ortalık epey karıştı.
Kadroya geçene kadar stajyer maaşı alacağını öğrenen Yasemin'in isyanı bu sorunu yaşayan pek çok sözleşmeli öğretmene ses olurken, söz konusu sahneye yorum yağdı.
İşte Ne Gemiler Yaktım'daki o sahne:
Söz konusu sahneye gelen yorumları da buraya bırakıyoruz:
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Fırsatçılık her dalda her branşta. Düştüysen işin zor
Berk Hakman ın hatırına 2 bölümünü izledim ama çekilmez 😁 fekat bu mesajı takdire şayan 👍👍👍