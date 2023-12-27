"Kadroya Geçene Kadar Maaş Belirsiz" Ne Gemiler Yaktım Dizisinden Çok Konuşulacak Sözleşmeli Öğretmen Sahnesi

Show TV ekranlarında yayınlanan Ne Gemiler Yaktım dizisindeki bir sahne sosyal medyada gündem oldu. Deniz Baysal'ın canlandırdığı Yasemin karakterinin iş görüşmesi yaptığı sahnede kadroya geçene kadar stajyer maaşı alacağını öğrenmesine verdiği tepki, sözleşmeli öğretmenlerin yaşadığı bu duruma muazzam bir parmak bastı.