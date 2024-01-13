Sen Yatakta Hangi Rengi Temsil Ediyorsun?
Sen Yatakta Hangi Rengi Temsil Ediyorsun?
Konu cinsellik olunca hangi rengi temsil ettiğini öğrenmek ister misin?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?
2. Şimdi de söyle bakalım, sen yatakta daha çok baskın olarak taraf mısın yoksa yönlendirilen taraf mı?
3. Peki partnerinle yeni şeyler deneme fikrine ne kadar açıksın?
4. Partnerinle bu uyuma pozisyonlarından hangisinde uyumayı tercih edersin?
5. Partnerinle kaliteli bir akşam geçirmek için en iyi seçenek sence hangisi?
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6. Nasıl bir yatak odan var diye sorsak?
7. Konu cinsellik olunca sen daha çok hangisisin?
8. Son olarak, partnerinle romantik bir hafta geçirmek istediğin bir destinasyon seçmeni istiyoruz!
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