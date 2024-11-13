Sen Ne Kadar Meşgulsün?
Sen Ne Kadar Meşgulsün?
Hayat çok hızlı akıp gidiyor ve hepimizin bir meşguliyeti var. Kimi çok rahat bir gün geçirir ama kimisi de çok yoğundur, meşgul olduğu için kendine bile zaman ayıramaz.
E sen ne kadar meşgulsün? Cevabı bu testte!
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1. İlk soru: En son ne zaman bir kahve içme davetini reddettin?
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2. Tahminince bu kahve içme davetini ne zaman kabul edersin?
3. Hiç evden daha çıkmamana rağmen "Beş dakikaya oradayım." dediğin oldu mu?
4. Telefon rehberinde seni arayıp da ulaşamayan kaç kişi vardır?
5. Neredeyse hepimizin izlemek istediği filmleri eklediği bir listesi vardır. Senin bu listende ortalama kaç film var diye sorsak?
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