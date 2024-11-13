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Sen Ne Kadar Meşgulsün?

etiket Sen Ne Kadar Meşgulsün?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
13.11.2024 - 10:31

Hayat çok hızlı akıp gidiyor ve hepimizin bir meşguliyeti var. Kimi çok rahat bir gün geçirir ama kimisi de çok yoğundur, meşgul olduğu için kendine bile zaman ayıramaz.

E sen ne kadar meşgulsün? Cevabı bu testte!

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1. İlk soru: En son ne zaman bir kahve içme davetini reddettin?

2. Tahminince bu kahve içme davetini ne zaman kabul edersin?

3. Hiç evden daha çıkmamana rağmen "Beş dakikaya oradayım." dediğin oldu mu?

4. Telefon rehberinde seni arayıp da ulaşamayan kaç kişi vardır?

5. Neredeyse hepimizin izlemek istediği filmleri eklediği bir listesi vardır. Senin bu listende ortalama kaç film var diye sorsak?

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6. Dürüst ol: Hiç "Sonra ararım ya." deyip aramadığın insanlar oldu mu?

7. Şu kişisel özelliklerden hangisini tüm insanlardan yok etmeyi isterdin?

8. Son sorudayız! Son 3 ayda kaç daveti reddetmiş olabilirsin?

Sandığımızdan daha da meşgulsün!

Sandığımızdan daha da meşgulsün!
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Görünüşe göre günlerinin büyük kısmı yoğun bir tempoyla geçiyor! Arkadaş davetleri, küçük molalar ve boş zamanlar senin için büyük bir lüks. Her anını dolu dolu planlamış, yapılacak işlerle o kadar meşgulsün ki bazen kendine bile vakit ayırmakta zorlanıyorsun. Hayatını organize etmekte ustasın; her şey bir sıraya göre ilerlese de bazen biraz nefes almaya ihtiyaç duyabilirsin. Arada sırada tempoyu düşürmek senin de hakkın! Acele etmeden yaşamana ön ayak olan şeylerden biri de Philips 7000 Serisi Robot Süpürge! Gün içinde vakit ayırdığımız şeylerden biri de şüphesiz ki ev temizliği oluyor. Philips 7000 Serisi Robot Süpürge ile temizlik süreni epey bir kısaltabiliyorsun. Çünkü hem ıslak hem de kuru temizleme özelliği, seni iki aşamalı temizlikten kurtarıyor. Uzaktan kontrol etme özelliği sayesinde kılını kıpırdatmadan yerler mis gibi oluyor!

Meşgulsün ama her şeye yetişmeye çalışıyorsun!

Meşgulsün ama her şeye yetişmeye çalışıyorsun!
onedio.com

Sen tam bir denge insanısın! Gün içinde işlerin yoğun olsa da sosyal hayata, sevdiklerine ve kendine vakit ayırmaya özen gösteriyorsun. Her şeye yetişmek için çaba sarf eden, planlı bir insansın. Bu dengeyi sağlamak kolay olmasa da çoğu zaman bunu başarıyor gibisin. Yine de unutmamalısın; bazen bazı şeyleri olduğu gibi bırakıp rahatlamaya ihtiyacın var. Güzel bir denge kurmuşsun, arada bir tempoyu düşürmek sana iyi gelecektir! Acele etmeden yaşamana ön ayak olan şeylerden biri de Philips 7000 Serisi Robot Süpürge! Gün içinde vakit ayırdığımız şeylerden biri de şüphesiz ki ev temizliği oluyor. Philips 7000 Serisi Robot Süpürge ile temizlik süreni epey bir kısaltabiliyorsun. Çünkü hem ıslak hem de kuru temizleme özelliği, seni iki aşamalı temizlikten kurtarıyor. Uzaktan kontrol etme özelliği sayesinde kılını kıpırdatmadan yerler mis gibi oluyor!

Pek meşgul değilsin çünkü Philips 7000 Serisi Robot Süpürge ile her şeye yetişebiliyorsun!

Pek meşgul değilsin çünkü Philips 7000 Serisi Robot Süpürge ile her şeye yetişebiliyorsun!

Sakin bir tempoyla ilerleyen, keyfine göre hareket eden bir yapın var. Günlük koşuşturmalara kapılmadan, hayatı biraz daha rahat bir tempoda yaşıyorsun. İşlerini yaparken acele etmeden, zamanı kendi ritmine göre yönetmek hoşuna gidiyor. Acele etmeden yaşamana ön ayak olan şeylerden biri de Philips 7000 Serisi Robot Süpürge! Gün içinde vakit ayırdığımız şeylerden biri de şüphesiz ki ev temizliği oluyor. Philips 7000 Serisi Robot Süpürge ile temizlik süreni epey bir kısaltabiliyorsun. Çünkü hem ıslak hem de kuru temizleme özelliği, seni iki aşamalı temizlikten kurtarıyor. Uzaktan kontrol etme özelliği sayesinde kılını kıpırdatmadan yerler mis gibi oluyor!

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