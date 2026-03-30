Haberler
Yaşam
Sen Ne Kadar Detaycısın?

Erkan Tuna Budak
30.03.2026 - 12:31

Bir mekana girdiğimizde detaylar ilgimizi çekmiyorsa yiyeceğimiz yer, içeceğimizi içer, sohbetimizi eder ve kalkarız. Bir de biz detaycılar olarak mekanın ışıklandırması güzel mi, tablolar düzgün asılmış mı, müzikle mekan uyumlu mu diye didik didik ederiz. Ya da misafirliğe gittiğimiz bir evde dekorasyonda nelerin yanlış olduğuna bakarız.

Dahası, ilk buluşmada karşı tarafın kaşları orantılı mı diye kontrol ederiz. Evet biz böyleyiz... Sen ne kadar detaycısın?

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Şimdi hızlıca bu görsellerden sana derin bir "Oh!" çektireni seçer misin?

4. Güzel! Şimdi seni huzursuz eden bir görsel seç.

5. Toplu paylaşılan bir fotoğrafta herkes çok mutlu ama senin gözün biraz kısık çıkmış diyelim. Fotoğrafı herkes gördü. Kaldırtır mısın?

6. Bu testi çözerken bir yazım hatasına denk geldin diyelim. Bnu bize bildirir misin?

7. Misafirliğe gittiğin evde tablolardan birinin birazcık yamuk olduğunu gördün ama söylemek de ayıp olur diyorsun bir yandan. Müdahale eder misin?

8. Dürüst ol: Eleştiriye açık biri misin?

9. Evin en dikkat edilmeyen ama senin temizlemekte inat ettiğin yeri neresi?

Tahmin ettiğimizden daha da detaycısın!

Verdiğin cevaplara baktığımızda zihnin 7/24 çalışıyor ve hiç susmuyor. Bir metindeki tek bir harf yanlışı senin gözüne projektör tutulmuş gibi parlıyor desek abartmış olmayız. Bir olayı dinlerken 'Dur şimdi, o saatte oradaysa bu nasıl böyle olur?' diyerek hikayedeki açığı bulup herkesin devrelerini yakıyorsun. Bu özellik seni iş hayatında ya da kriz anlarında kusursuz yapsa da günlük hayatta epey yorucu olabiliyor. Bazen beynindeki o filtreyi kapatıp sadece anın tadını çıkarmayı denemelesin yoksa o ufak tefek pürüzleri düşünmek enerjini tamamen sömürecek.

Epey detaycı birisin!

Mekandaki sandalyenin rengi ya da ekrandaki yazım yanlışı pek umurunda değil. Senin detaycılığın eşyalara değil, tamamen insan doğasına çalışıyor. Ortamdaki o görünmez gerilimi, insanların birbirine attığı o anlık bakışı herkesten önce yakalıyorsun. Biri sana 'İyiyim' dediğinde sesindeki o ufacık titremeyi fark edip aslında hiç de iyi olmadığını anlayan o arkadaş sensin. Fiziksel pürüzleri çok rahat es geçiyorsun ama insanlardaki duygu değişimleri asla gözünden kaçmıyor. Empati yeteneğin çok yüksek ama bazen insanların kendi içlerinde bile kabul etmediği hisleri yüzlerine vurup onları afallatabiliyorsun.

Detayları kendi faydan için kontrol eden birisin!

Sen ne her şeyi boş veren o aşırı rahatlardansın ne de ufak bir pürüzde kriz geçiren takıntılılardan. Radarının ne zaman açılacağını çok iyi biliyorsun. Bir detayı fark ediyorsun ama zihnin anında 'Bu durum sonucu değiştirecek mi?' diye bir eleme yapıyor. Cevap hayırsa o konuyu saniyesinde çöpe atıp yoluna devam ediyorsun. İnsan ilişkilerinde de alışverişte de o gereksiz detay kalabalığına hiç girmiyorsun ve her zaman mantık arıyorsun. Çevrendeki o kaotik ve her şeye takılan tiplerin arasında en pratik çözümü bulan kişi hep sensin.

Detaylar hiiiiç umrunda değil!

Ufak tefek pürüzler, kimsenin fark etmeyeceği minik hatalar veya o gereksiz ayrıntılar senin zihninden içeri bile giremiyor. Hayatı kesinlikle zorlaştırmayı sevmiyorsun. İnsanlar bir olayın içindeki minicik bir soruna takılıp saatlerce kafa patlatırken sen çoktan o konuyu kapatıp önüne bakmış oluyorsun. 'Aman canım ne olacak, sonuca bakalım.' rahatlığın var ve çevrendeki detaycı insanları bazen çileden çıkarsa da aslında en doğrusunu sen yapıyorsun. Enerjini saçma sapan ayrıntılara harcamak yerine sadece gerçekten işine yarayacak olan asıl amaca odaklanıyorsun.

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
