Japonya’da Her Yer Neden Tertemiz?

Japonya’da çöpler tüm dünyada bilinen yöntemle, yani sadece kağıt ve plastik olarak ayrıştırılmaz. İnsanlar çöplerini yanabilen ve yanmayan olarak ayırırken tüm şişelerden etiketleri söker, kapakları çıkarır ve her çöpü ilgili kutuya koyar. Haftanın belirli günlerinde gelen görevliler ayrıştırılan bu çöpleri alarak geri dönüşüme gönderirler. Ancak her geri dönüşüm grubunun kendi özel günü olduğu için çöpünü yanlış ayırmak, çöp atmak için sonraki haftayı beklemek anlamına gelir. Üstelik böyle bir durumda görevliler yanlış ayrılan çöpü kapıya bırakarak üzerine dev bir uyarı etiketi koyarlar. Bu da Japon halkı için büyük bir mahcubiyet anlamına gelir.