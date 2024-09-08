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Sen Ne Kadar Dağınıksın?

etiket Sen Ne Kadar Dağınıksın?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 10:31

Ev ortamı bazen hangimiz için bir savaş alanına dönüşmüyor ki? Onca iş güç arasında bir de evi düzenlemeye vakit ayıramıyorsan sen de bizim aramızdasın. Ama acaba dağınıklık seviyen gerçekten düzeltilemeyecek boyutta mı yoksa birkaç mantıklı hamleyle ortadan kalkacak gibi mi?

Haydi sen de testi çöz, ne kadar kaotik olduğunu öğren! 👀😬

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1. Evine çat kapı biri gelse tepkin ne olur?

2. Bize çamaşır yıkama rutininden bahseder misin?

3. Anahtarlarını genelde nerede bulursun?

4. Mutfak tezgahın genelde bunlardan hangisi gibi görünür?

5. Peki aynı şeyi masan/çalışma masan için düşünsen cevap ne olur?

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6. Şimdi de gelelim buzdolabına...

7. Evdeki kabloların halini sormaya korkuyoruz ama soralım bakalım! Nasıllar?

Sen düzen için yaratılmışsın.

Sen tam bir düzen insanısın. Bu nedenle evindeki her şey yerli yerinde ve düzenli. Hatta sadece eşyaların değil hayatındaki ilişkiler, düşünce şeklin ve planların da belirli bir sırayla gerçekleşiyor. Pek çok kişi düzen hastalığının kötü olduğunu düşünse de aslında bunun hayatına getirdiği disiplini kimse senin kadar iyi bilmiyor. Temizlikten başlayarak hayatında kurduğun bu düzen sana çok daha stressiz, istikrarlı ve mutlu bir yaşam sunuyor.

Tebrikler! Herkes bu kadar organize olamaz. 🥳✌️

Her şey idare eder görünüyor.

Sen genel olarak düzenlisin ama her insan gibi hayatın kendi akışı olduğunu kabul etmişsin. Bu nedenle ara sıra işler biraz çığrından çıkabiliyor ve ev ortamında ufak dağınıklıklar söz konusu olabiliyor. Senin buradaki en büyük avantajın, işler çok dağılmadan devreye girip gerekli kontrolleri sağlaman. Yani baktın ne zaman evdeki dağınıklık artacak gibi oluyor, hemen gerekeni yapıyor ve tekrar ihtiyacın olan düzeni kuruyorsun.

E tabi bu kontrolcü yaklaşımın, hayatının ve işlerinin de fazla dağılmadan devam etmesini sağlıyor. Bravo!😘

Yapacak biraz işinin olduğu sır değil.

Birazcık dağınık bir yapın varsa ne olmuş yani? Hangimiz bazen senin gibi sorumlulukları umursamamak ve sadece keyfimize bakmak istemiyoruz ki? Zaten bir şeylerin düzenlenmesi gerekiyorsa dağınıklık ve kir o kadar fazla olur ki zorla kendini düzenletir. Senin mantığın da tam bu şekilde kurulu durumda. Yani düzeni fazla önemsemiyor, spontane yaşıyor, bizce halinden de baya keyif alıyorsun.

Sonuçta kendini nasıl iyi hissediyorsan öyle yaşaman en doğrusu değil mi? 😉

Umutsuz vaka bunun yanında ne ki?

Gördüğümüz en kaotik ortam seninki olabilir. Nereden başlasak, ne desek de bunu açıklasak bilemedik. Ama sen kargaşadan hoşlanıyorsun. Zaten hoşlanmasaydın bu kadar dağınık bir hayatı da tercih etmezdin. Çünkü dağınıklıklar senin gözüne batmıyor ve asla rahatsız olmanı sağlamıyor. Onunla başa çıkmak yerine arkanı dönüp gitmeyi tercih ediyorsun. Yani genel vurdumduymaz mantığın seni stressiz yaşatıyor olabilir ama biraz düzen de hayatını kolaylaştırabilir.

Sonuçta evet dağınıklıktan kaçmak çok kolay ama onu biraz düzene sokmak için harcaman gereken çaba da aslında o kadar yorucu değil. Bizce bir değerlendir! 🙏😉

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