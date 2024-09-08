Sen Ne Kadar Dağınıksın?

Ev ortamı bazen hangimiz için bir savaş alanına dönüşmüyor ki? Onca iş güç arasında bir de evi düzenlemeye vakit ayıramıyorsan sen de bizim aramızdasın. Ama acaba dağınıklık seviyen gerçekten düzeltilemeyecek boyutta mı yoksa birkaç mantıklı hamleyle ortadan kalkacak gibi mi?

Haydi sen de testi çöz, ne kadar kaotik olduğunu öğren! 👀😬