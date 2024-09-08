Sen Ne Kadar Dağınıksın?
Sen Ne Kadar Dağınıksın?
Ev ortamı bazen hangimiz için bir savaş alanına dönüşmüyor ki? Onca iş güç arasında bir de evi düzenlemeye vakit ayıramıyorsan sen de bizim aramızdasın. Ama acaba dağınıklık seviyen gerçekten düzeltilemeyecek boyutta mı yoksa birkaç mantıklı hamleyle ortadan kalkacak gibi mi?
Haydi sen de testi çöz, ne kadar kaotik olduğunu öğren! 👀😬
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1. Evine çat kapı biri gelse tepkin ne olur?
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2. Bize çamaşır yıkama rutininden bahseder misin?
3. Anahtarlarını genelde nerede bulursun?
4. Mutfak tezgahın genelde bunlardan hangisi gibi görünür?
5. Peki aynı şeyi masan/çalışma masan için düşünsen cevap ne olur?
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