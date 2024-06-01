Sen Nasıl Evlenme Teklifi Alacaksın?

Partnerin sana yapacağı evlenme teklifi de tam senlik olacak. Bir akşamüstü, işten dönerken partnerin seni gözlerin bağlı bir şekilde sürpriz bir yere götürüyor. Gözlerini açtığında karşında mum ışıkları ve çiçeklerle süslenmiş masalsı bir ortam beliriyor. Hafif bir müzik çalıyor, her şey mükemmel.

Akşam yemeği boyunca sohbet edip gülüşüyorsunuz. Yemeğin sonunda partnerin dizlerinin üzerine çöküyor ve elindeki kutuyu açıyor. Göz kamaştırıcı bir pırlanta yüzük! 'Benimle evlenir misin?' diye sorarken gözleri sevgiyle dolu. Kalbin hızla çarpıyor ve 'Evet!' diyorsun.

Bu an, aşk hikayenizin en güzel ve unutulmaz anı olarak kalacak. Sonsuz mutluluklar dileriz!