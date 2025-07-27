Sen Nasıl Bir Enerji Yayıyorsun?
Bir ortama girdiğinde havadaki atmosfer değişiyor mu? İnsanlar seni yanında huzurlu mu hissediyor yoksa heyecan mı? Belki de senin farkında bile olmadığın bir enerjin var! Bu testle yaydığın enerjinin türünü öğrenmeye hazır mısın?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Kalabalık bir ortamda ne yaparsın?
4. Bir arkadaşın sana hangi konuda danışır?
5. Duygusal biri misin?
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6. Güne başlama şeklin nasıl?
7. Sana göre bir insanın en dikkat çeken özelliği ne olmalı?
8. Kendi enerjini nasıl tarif edersin?
9. Birisi seni ilk kez görse ne düşünür?
10. Yorgun olduğunda nasıl davranırsın?
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Sen pozitif bir enerji yayıyorsun!
Sen gizemli bir enerji yayıyorsun!
Sen huzurlu bir enerji yayıyorsun!
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