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Sen Hep Kiracı mı Kalacaksın Yoksa Ev Sahibi Olabilecek Misin?

etiket Sen Hep Kiracı mı Kalacaksın Yoksa Ev Sahibi Olabilecek Misin?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
04.08.2025 - 17:01

“Bir gün kendi evimin anahtarını elimde tutabilecek miyim?”

Bu soru artık hepimizin gündeminde. Ev almak bir zamanlar orta vadeli bir hayalken, bugün çoğu insan için neredeyse fantezi haline geldi. Kira fiyatları yıldızlara koşarken, tapu hayalleri yerçekimiyle yüzleşiyor. Ama mesele sadece para da değil. Bir ev almak, aslında hayatını, alışkanlıklarını, hedeflerini, risk alma kapasiteni ve istikrar anlayışını da sorgulamak demek.

Bu testte, sana finansal alışkanlıklarından hayal dünyana, risk yönetiminden yaşam tarzına kadar birçok açıdan sorular soracağız. Amacımız sana ev sahibi olursun ya da olamazsın demek değil; hangi yolda yürüdüğünü, neleri değiştirirsen o tapuya biraz daha yaklaşabileceğini göstermek.

Belki bir apartman dairesi, belki bahçeli bir müstakil ev, belki de taşınabilir bir karavan… Ev dediğimiz şey kiminin mülkü, kiminin sadece huzuru.

Peki senin için ne?

Haydi öğrenelim. Test sonunda kiracı mı kalacağım? sorusunun cevabı seni bekliyor.

Ama şimdilik kapıyı çalalım.

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1. Öncelikle yaşını öğrenerek işe başlayalım.

2. Şimdi de cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

3. İlk olarak aylık gelirini aldıktan sonra harcamalarını nasıl planlıyorsun?

3. İlk olarak aylık gelirini aldıktan sonra harcamalarını nasıl planlıyorsun?

4. Peki şu anda aktif olarak birikim yapıyor musun?

5. Ev sahibi olmanın hayatımı daha güvenli kılacağını düşünüyorum.

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6. Diyelim ki önemli bir finansal karar alman gerekiyor. Bu kararı alırken nelere öncelik verirsin?

7. Peki ev sahibi olmak senin için ne ifade ediyor?

8. Ailem ev alma sürecinde bana maddi manevi destek olur.

9. Borçlanma konusundaki tutumun nasıldır?

9. Borçlanma konusundaki tutumun nasıldır?

10. Peki hayalindeki evi nasıl tarif edersin?

Tebrikler! Yakında tapuyu elinde tutacaksın!

Sen bu konuda gerçekten kararlısın. Hem finansal olarak planlısın hem de ne istediğini iyi biliyorsun. Birikim yapmayı önemsiyor, riskleri analiz ediyor, adımlarını sabırla atıyorsun. Ev sahibi olmak senin için sadece bir hayal değil, gerçekleşmeye çok yakın bir hedef. Bu gidişle önümüzdeki birkaç yıl içinde ya da doğru fırsatla, tapunun üzerine ismini yazdırman mümkün. Ev alma yolunda sadece maddi değil, psikolojik olarak da hazır birisin. Şimdiden ev partilerini planlamaya başlayabilirsin!

Bir gün mutlaka! Ama biraz daha yolun var.

Ev sahibi olma hayalin oldukça gerçekçi. Ancak yolun bazı bölümlerinde planlarını biraz daha netleştirmen gerekebilir. Bütçe kontrolü, düzenli birikim ve sabırlı yatırım planları senin için kritik. Kimi zaman anlık harcamaların seni bu hedeften uzaklaştırıyor olabilir. Ama pes etmeden, bilinçli ilerlediğinde bu hedefin imkânsız olmadığını göreceksin. Anahtarlar şu an cebinde olmasa da kapıyı aralamana çok az kaldı.

Ev hayali tatlı geliyor ama maalesef gerçekler biraz sert!

Ev sahibi olmak şu an senin için uzak bir hayal gibi görünüyor. Bunun nedeni sadece ekonomik koşullar değil; planlama eksikliği, düzensiz harcama alışkanlıkları ve belirsiz hedefler de rol oynuyor. Ama üzülme! Bu tabloyu değiştirmek tamamen senin elinde. Birikim yapmayı bir alışkanlığa çevirebilir, finansal okuryazarlığını artırabilir ve küçük adımlarla büyük farklar yaratabilirsin. Unutma, kimse tapuyla doğmadı. Her şey bir adımla başlar.

Göçebeyim ben, kirada olmak beni pek fazla etkileyen bir şey değil!

Senin için ev sahibi olmak bir hedef değil, hatta belki biraz da gereksiz bir yük. Hayata farklı bakan, özgür ruhlu, aidiyet duygusundan çok anı yaşamayı seven birisin. Taşınmak senin için stres değil, heyecan. 'Bir yerim olsun' fikri sana sıkıcı bile gelebilir. Yani ev sahibi olmak yerine karavanla dünyayı dolaşmak daha çok seni yansıtıyor olabilir. Tapu yerine pasaport damgalarını biriktirmeyi seviyorsan, bu da gayet geçerli bir tercih!

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
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