Sen Hep Kiracı mı Kalacaksın Yoksa Ev Sahibi Olabilecek Misin?

“Bir gün kendi evimin anahtarını elimde tutabilecek miyim?”

Bu soru artık hepimizin gündeminde. Ev almak bir zamanlar orta vadeli bir hayalken, bugün çoğu insan için neredeyse fantezi haline geldi. Kira fiyatları yıldızlara koşarken, tapu hayalleri yerçekimiyle yüzleşiyor. Ama mesele sadece para da değil. Bir ev almak, aslında hayatını, alışkanlıklarını, hedeflerini, risk alma kapasiteni ve istikrar anlayışını da sorgulamak demek.

Bu testte, sana finansal alışkanlıklarından hayal dünyana, risk yönetiminden yaşam tarzına kadar birçok açıdan sorular soracağız. Amacımız sana ev sahibi olursun ya da olamazsın demek değil; hangi yolda yürüdüğünü, neleri değiştirirsen o tapuya biraz daha yaklaşabileceğini göstermek.

Belki bir apartman dairesi, belki bahçeli bir müstakil ev, belki de taşınabilir bir karavan… Ev dediğimiz şey kiminin mülkü, kiminin sadece huzuru.

Peki senin için ne?

Haydi öğrenelim. Test sonunda kiracı mı kalacağım? sorusunun cevabı seni bekliyor.

Ama şimdilik kapıyı çalalım.