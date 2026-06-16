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Sen Hangi Tip Tatilcisin?

etiket Sen Hangi Tip Tatilcisin?

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
16.06.2026 - 10:01
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Tatil zamanı geldi! Ama tatil dediğimizde herkesin aklında farklı şeyler canlandır. Bu da istek ve beklentilerimize göre değişir. Hadi senin tatil anlayışını inceleyelim ve hangi tatilci tipi olduğunu söyleyelim.

Hazırsan başlayalım!

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1. İlk olarak! Tatil planı yaparken seni en çok heyecanlandıran şey nedir?

2. Peki, sence bir tatil sabahı nasıl olmalı?

3. Biraz valizini karıştıralım... İçine ilk ne koyarsın?

4. Harika gidiyoruz, seni tanımaya başladık! Şimdi bu görsellerden hangisi seni cezbediyor, söyler misin?

5. Arkadaşların seni tatile çağıracakları zaman ne derler?

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6. Tatilde yürüyüş yapmak seni yorar mı?

7. Son olarak! Tatilde telefonunu ne için kullanırsın?

Sen dalışçı tipi tatilcisin!

Sen dalışçı tipi tatilcisin!

Macera ruhlu biriyle karşı karşıyayız! Yerinde durmayı pek sevmiyorsun. Yeni şeyler denemek seni heyecanlandırıyor. Yani tatil senin için bir dinlenme alanı değil, tam tersi hayatının unutulmaz anlarını yaşadığın bir deneyim! Bu yüzden sabahları erkenden kalkıp aktivitelere katılmaya üşenmezsin. 

Risk almaktan korkmayıp rutininin dışına çıkabiliyorsun. Mesela deniz altındaki yaşamı keşfetmek gibi... Farklı canlılarla karşılaşmak ve doğanın tam içinde olmak seni heyecanlandırabilir. Tatilden döndüğünde herkese anlatabileceğin bir macera yaşamış olursun!

Sen kültürel gezici tipi tatilcisin!

Sen kültürel gezici tipi tatilcisin!

Senin için tatilin anlamı yeni yerler görerek öğrenmek... Gittiğin yerlerde sadece manzaraya odaklanmıyorsun. Oranın hikâyesini de bilmek istiyorsun. Bu yüzden tarihi yerlerde yürümek, müzeleri gezmek ve farklı kültürleri tanımak tam sana göre! 

Gittiğin yerin ruhunu hissetmek istiyorsun. Fotoğraf çekerek anı biriktirmek güzel olsa da oranın atmosferini tam olarak yaşamak seni tatmin ediyor. Bu yüzden oraya özel yemekleri deneyerek oradaki insanlarla sohbet etmeye can atıyor olabilirsin. Gezdiğin yerler ruhunda izler bırakıyor...

Sen otel dostu tipi tatilcisin!

Sen otel dostu tipi tatilcisin!

“Tatilin amacı dinlenmek.” diyenlerdensin! Koşuşturmalı programları sevmiyorsun. Rahat bir otel odası, güzel bir kahvaltı ve sessiz sakin bir yer seni tatmin ediyor. Hatta belki tatilde alarm kurma fikri seni geriyor olabilir! 

Konforu ön plana alan birisin. Bu yüzden gideceğin otelin güzel olması gerekir. Mesela havuzda saatlerce vakit geçirdikten sonra spada keyif yapmak isteyebilirsin. Gerçek hayatın koşuşturmasından kurtulmak için gittiğin bir masal diyarı hayal ediyor olabilirsin...

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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