Sen Hangi Tip Tatilcisin?
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Tatil zamanı geldi! Ama tatil dediğimizde herkesin aklında farklı şeyler canlandır. Bu da istek ve beklentilerimize göre değişir. Hadi senin tatil anlayışını inceleyelim ve hangi tatilci tipi olduğunu söyleyelim.
Hazırsan başlayalım!
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1. İlk olarak! Tatil planı yaparken seni en çok heyecanlandıran şey nedir?
2. Peki, sence bir tatil sabahı nasıl olmalı?
3. Biraz valizini karıştıralım... İçine ilk ne koyarsın?
4. Harika gidiyoruz, seni tanımaya başladık! Şimdi bu görsellerden hangisi seni cezbediyor, söyler misin?
5. Arkadaşların seni tatile çağıracakları zaman ne derler?
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6. Tatilde yürüyüş yapmak seni yorar mı?
7. Son olarak! Tatilde telefonunu ne için kullanırsın?
Sen dalışçı tipi tatilcisin!
Sen kültürel gezici tipi tatilcisin!
Sen otel dostu tipi tatilcisin!
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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