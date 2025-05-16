Sen Hangi İsmin Aurasını Taşıyorsun?
İsimler sadece birer etiket değil, aynı zamanda enerji taşıyıcılarıdır. Bazen bir ismi duyduğunda, onun kişiliği, duruşu ve yaydığı aura hakkında bir his oluşur. Peki senin enerjin hangi isimle örtüşüyor? Ruhunun taşıdığı ismi öğrenmeye hazır mısın?
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Sabah uyandığında ilk düşündüğün şey genelde nedir?
3. Kalabalık bir ortama girdiğinde nasıl hissedersin?
4. En çok hangi duyguyu bastırmakta zorlanırsın?
5. Aşağıdaki elementlerden hangisi seni yansıtıyor?
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6. Hangi tür insan seni daha çok çeker?
7. Bir arkadaşın senden yardım istediğinde nasıl davranırsın?
8. En büyük kırmızı çizgin nedir?
9. En çok hangi ortamda mutlu olursun?
10. En yakın arkadaşınla ilişkin nasıldır?
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Alya
Lalin
Mira
Nehir
Doruk
Rüzgar
Kuzey
Ilgaz
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