Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i İlk ve Son Dizisi için Partneri ile Pozunu Paylaştı!
Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i İlk ve Son Dizisi için Partneri ile Pozunu Paylaştı!
Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Aslantepe, İlk ve Son dizisinde Hazal Subaşı ile partner oldu. Nilüfer ve Cihan karakterlerine hayat veren ikiliden sürpriz poz geldi.
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BluTV'de yayınlanan İlk ve Son dizisini izleyenler bilir. Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin oynadığı diziyi bitirdikten sonra toksik aşk zehirlenmesi yaşamış, bir süre boşluğa dalmıştık.
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Dizi o kadar sevildi ki yeni hikayeler ile devam etme kararı aldı. Dizinin ikinci sezonu için Ulaş Tuna Aslantepe ile anlaşıldı.
Sen Anlat Karadeniz'de Tahir rolü ile akıllarımıza kazınan oyuncunun partneri ise Hazal Subaşı oldu.
İkili dizide Nilüfer ve Cihan karakterlerine hayat verecek. İzleyenleri yine kaosa ve romantizme doyuracaklar.
Yakında yayınlanması beklenen dizi öncesinde Nilüfer ve Cihan'dan birlikte bir fotoğraf geldi. Aslantepe Instagram hesabından partneri ile fotoğrafını paylaştı.
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İşte o poz:
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