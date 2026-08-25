Self-Care Rutinlerin Yüzde Kaç Red Flag?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Self-care yapmak sadece pahalı ürünler kullanmak ya da her akşam 4-5 adımlı bakım rutini uygulamak demek değil. Bazen daha fazla su içmek, doğru beslenmek, ihtiyacına göre ünün kullanmak kişisel bakımın en önemli parçası olabiliyor. Peki senin self-care alışkanlıkların ne kadar doğru? Cevabı birlikte öğrenelim. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yoğun ve stresli bir günün ardından eve geldiğinde ilk ne yaparsın?
2. Su içme alışkanlığın nasıl?
3. Peki cildin en çok hangi mevsimde daha sorunlu olur?
4. Uyku düzenin nasıl peki?
5. Cilt bakımı yapacağın ürünleri nasıl seçersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Şimdi de senin için en önemli ürünü seç bakalım. 👇
7. "Bugün kendime biraz özen göstereyim." dediğinde ilk ne yaparsın?
8. Son olarak cilt bakım ürünlerinle ilişkin nasıl?
🔴 Self-care rutinin %90 red flag!
🟠 Senin red flag oranın %60!
🟡 Senin red flag oranın %30!
💚 Senin red flag oranın %0!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın