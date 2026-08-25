Self-Care Rutinlerin Yüzde Kaç Red Flag?

Senin, self-care ile aran fena değil ama tamamen moduna bağlı! Bazı dönemler bakım rutinlerini aksatmazken, yoğun olduğun zamanlarda her şeyi bir anda bırakabiliyorsun. Kendine vakit ayırmayı seviyorsun ama henüz bu alışkanlığı kazanabilmiş değilsin. Oysa kişisel bakım, ara sıra yapılan bir şeyden çok düzenli bir ihtiyaç. Cildini günlük olarak temizleyip nemlendirmek, haftada bir peeling ya da maske yapmak gibi birkaç küçük rutini günlük hayatına dahil edebilirsen hem fiziksel hem de mental olarak çok daha iyi hissedebilirsin.