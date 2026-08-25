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Self-Care Rutinlerin Yüzde Kaç Red Flag?

etiket Self-Care Rutinlerin Yüzde Kaç Red Flag?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
25.08.2026 - 14:01
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Self-care yapmak sadece pahalı ürünler kullanmak ya da her akşam 4-5 adımlı bakım rutini uygulamak demek değil. Bazen daha fazla su içmek, doğru beslenmek, ihtiyacına göre ünün kullanmak kişisel bakımın en önemli parçası olabiliyor. Peki senin self-care alışkanlıkların ne kadar doğru? Cevabı birlikte öğrenelim. 👇

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1. Yoğun ve stresli bir günün ardından eve geldiğinde ilk ne yaparsın?

2. Su içme alışkanlığın nasıl?

3. Peki cildin en çok hangi mevsimde daha sorunlu olur?

4. Uyku düzenin nasıl peki?

5. Cilt bakımı yapacağın ürünleri nasıl seçersin?

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6. Şimdi de senin için en önemli ürünü seç bakalım. 👇

7. "Bugün kendime biraz özen göstereyim." dediğinde ilk ne yaparsın?

8. Son olarak cilt bakım ürünlerinle ilişkin nasıl?

🔴 Self-care rutinin %90 red flag!

Sen kendine pek zaman ayırmıyorsun gibi görünüyor. Çoğu zaman kişisel bakımını, dinlenmeyi ve kendini ödüllendirmeyi ihmal ediyorsun. 'Şimdi bunun sırası değil.' diyerek kendini sürekli ikinci plana atıyor gibisin. Self-care sadece ara sıra maske yapmak ya da yeni ürünler denemek değil, kendine değer verdiğini davranışlarınla da göstermek demek. Küçük alışkanlıklar bile ruh halini ve enerjini düşündüğünden çok daha fazla değiştirebilir. Belki de artık başkalarına gösterdiğin özeni biraz da kendin için göstermenin zamanı gelmiştir.

🟠 Senin red flag oranın %60!

Senin, self-care ile aran fena değil ama tamamen moduna bağlı! Bazı dönemler bakım rutinlerini aksatmazken, yoğun olduğun zamanlarda her şeyi bir anda bırakabiliyorsun. Kendine vakit ayırmayı seviyorsun ama henüz bu alışkanlığı kazanabilmiş değilsin. Oysa kişisel bakım, ara sıra yapılan bir şeyden çok düzenli bir ihtiyaç. Cildini günlük olarak temizleyip nemlendirmek, haftada bir peeling ya da maske yapmak gibi birkaç küçük rutini günlük hayatına dahil edebilirsen hem fiziksel hem de mental olarak çok daha iyi hissedebilirsin.

🟡 Senin red flag oranın %30!

Kendine iyi bakmanın sadece dış görünüşten ibaret olmadığını biliyorsun. Cilt bakımını ihmal etmemeye çalışıyor, dinlenmeye zaman ayırıyor ve ihtiyaç duyduğunda kendine mola vermeyi başarabiliyorsun. Bazen yoğunluk nedeniyle rutinin aksıyor ama bunu telafi etmeyi de biliyorsun. Kişisel bakım konusunda gerektiği kadar bilgilisin ama arada üşendiğin zamanlar da oluyor. Biraz daha süreklilik sağlarsan self-care konusunda örnek gösterilecek kişilerden biri olabilirsin.

💚 Senin red flag oranın %0!

Senin için self-care günlük yaşamının doğal bir parçası. Ne kadar yoğun ve stresli olursan ol, gün sonunda mutlaka kendine zaman ayırıyorsun. Düzenli bakım yapıyor, dinlenmeye vakit ayırıyor ve kendini ihmal etmemeye özen gösteriyorsun. En güzel tarafı ise bunu popüler kültür baskısıyla değil, gerçekten iyi hissetmek için yapıyor olman. Kısacası sen red flag'i olmayan, kendine iyi bakmayı bilen birisin. Bu dengeyi koruduğun sürece senin enerjin hiç düşmez!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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