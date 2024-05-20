Selena Gomez'in Filmi Cannes'da Tam 9 Dakika Boyunca Alkışlandı!
Selena Gomez'in Filmi Cannes'da Tam 9 Dakika Boyunca Alkışlandı!
Bu yıl Cannes Film Festivali'ne Selena Gomez, Zoe Saldaña ve Karla Sofia Gascón ile başrolleri paylaştığı 'Emilia Pérez' filminin galası için katıldı. Selena Gomez, filmi ile festivalde uzun bir süre alkışlandı.
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Bu yıl 77. kez dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali gerçekleştirildi.
'Emilia Pérez' adlı filmde başrolü üstlenen ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, festivalde bugüne kadar aldığı en uzun alkışı aldı.
31 yaşındaki Gomez, performansıyla izleyicilerden tam dokuz dakika boyunca ayakta alkış aldı. Bu anı yaşarken gözyaşlarını tutamayan Gomez, duygusal bir an yaşadı.
Filmin diğer oyuncuları Zoe Saldaña ve Karla Sofia Gascón da Gomez'le birlikte bu duygusal anı paylaştı ve gözyaşlarını tutamadılar.
Film yönetmeni Jacques Audiard'ın Fransızca yaptığı kısa konuşmanın ardından izleyiciler, bir dakika boyunca alkış ve tezahüratlarına devam etti. Bu, festivalin en unutulmaz anlarından biri oldu.
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bi bu Selena'da bir de Taylor swift'te ne buluyorlar bu kadar anlamıyorum cidden. İkisini o kadar yerlere göklere sığdıramıyorlar ki. ne wow bir oyunculuk ne... Devamını Gör
Kendi rekorunu mu kırmış, çünkü Nuri Bilge Ceylan'ın alkışı 15 dakikaydı :)