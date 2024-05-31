Selen Görgüzel'den Elbisesini Eleştirenlere Sert Tepki: "Hâlâ Beyinler Bacak Arasında"
Selen Görgüzel'den Elbisesini Eleştirenlere Sert Tepki: "Hâlâ Beyinler Bacak Arasında"
Estetik işlemleri ve sahneleriyle gündemden düşmeyen Selen Görgüzel elbisesine yapılan yorumlara sessiz kalmadı.
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Estetik işlemlerinin ardından değişimiyle gündeme gelen ve sahnelere tüm hızıyla geri dönen Selen Görgüzel şu sıralar danslarıyla çok konuşuluyor.
Yüz gerdirme ameliyatı sonrası Seren Serengil'e benzetilen Görgüzel geçtiğimiz akşam yine bir mekanda sahneye çıktı!
Oldukça iddialı bulunun elbisesiyle birçok eleştiri alan Görgüzel paylaştığı pozların altına "@fashiontv.tr tarafından yılın en iyi giyinen pop sanatçısı ödülünü bana layık gören tüm profesyonel ekibe sonsuz teşekkürler… " notunu düştü.
Uzun eteğini kırmızı çiçekli büstiyeriyle tamamlayan isim kısa süre içinde birçok eleştiri aldı. Yapılan kötü yorumlara sessiz kalmayan Görgüzel "Hala beyinler bacak arasında. İnsanların sapla samanı ayırması gerekiyor." şeklinde sözlerine başladı.
Selen Görgüzel "İnsanlar bana itibar suikastını bilinçli olarak yapıyorlar. Ama umrumda değil. Ben şıklık adı altında tercih ettiğim kostümleri değişik buluyorum. Teşhir için giymiyorum bunları" diyerek tepki gösterdi.
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