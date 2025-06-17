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Selçuk Tepeli Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Selçuk Tepeli NOW TV'den Kovuldu mu?

Selçuk Tepeli Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Selçuk Tepeli NOW TV'den Kovuldu mu?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.06.2025 - 15:52

NOW TV’de ana haber bülteni sunuculuğu yapan Selçuk Tepeli, ekranların tanıdık yüzlerinden biri olarak dikkat çekiyordu. 2020 yılında Fatih Portakal’ın ayrılığı sonrası görevi devralan Tepeli’nin yayından ayrıldığı iddiaları sonrası, izleyiciler Selçuk Tepeli kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Tepeli’nin NOW TV’den kovulup kovulmadığı ve ayrılık kararının arka planında ne olduğu da merak konusu oldu.

Peki Selçuk Tepeli NOW TV'den kovuldu mu? Selçuk Tepeli neden kovuldu? İşte detaylar...

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Selçuk Tepeli Kimdir?

Selçuk Tepeli Kimdir?

Selçuk Tepeli, gazeteci, televizyon programcısı ve ana haber sunucusudur. Gazetecilik kariyerine Aktüel ve Newsweek Türkiye dergilerinde yayın yönetmeni olarak başlamıştır. Habertürk TV’de “Eksen” ve “Güne Başlarken” adlı programlarda görev almıştır. 2020 yılında FOX Ana Haber sunuculuğunu üstlenmiştir. FOX Ana Haber bünyesinde “Selçuk Tepeli ile Bir Dakika” ve “Selçuk Tepeli ile 18. Saat” programlarını hazırlayıp sunmuştur.

Selçuk Tepeli Kaç Yaşında?

Selçuk Tepeli, 1974 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 51 yaşındadır.

Selçuk Tepeli Nereli?

Selçuk Tepeli, İstanbul'un Silivri ilçesinde doğmuştur. Aslen Silivri'nin Beyciler köyündendir.

Selçuk Tepeli Kariyer Başlangıcı

Selçuk Tepeli Kariyer Başlangıcı

Selçuk Tepeli, gazeteciliğe dergi yayıncılığıyla başlamıştır. Aktüel ve Newsweek Türkiye gibi yayınlarda yayın yönetmenliği yapmıştır. Habertürk TV’de haber yöneticiliği ve televizyon programcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2020 yılında FOX TV Ana Haber Bülteni’ni sunmaya başlamıştır. “Selçuk Tepeli ile Bir Dakika” ve 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrası hazırladığı “Selçuk Tepeli ile 18. Saat” adlı özel yayınlar bu döneme aittir.

Selçuk Tepeli NOW TV'den Kovuldu mu?

Selçuk Tepeli NOW TV'den Kovuldu mu?

Selçuk Tepeli, Eylül 2020’de Fatih Portakal’ın ayrılığı sonrası FOX Ana Haber bültenini sunmaya başladı. 2023 yılında kanalın adının NOW TV olarak değişmesinin ardından görevine aynı formatla devam etti. Odatv’nin haberine göre, Tepeli’nin kanaldan ayrılma kararı yönetim tarafından alındı. Ayrılığa gerekçe olarak özel hayatındaki düzensizlik gösterildi. Kararla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Tepeli’nin son yayınına cuma günü çıkacağı belirtildi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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