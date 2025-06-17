Selçuk Tepeli Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Selçuk Tepeli NOW TV'den Kovuldu mu?

NOW TV’de ana haber bülteni sunuculuğu yapan Selçuk Tepeli, ekranların tanıdık yüzlerinden biri olarak dikkat çekiyordu. 2020 yılında Fatih Portakal’ın ayrılığı sonrası görevi devralan Tepeli’nin yayından ayrıldığı iddiaları sonrası, izleyiciler Selçuk Tepeli kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Tepeli’nin NOW TV’den kovulup kovulmadığı ve ayrılık kararının arka planında ne olduğu da merak konusu oldu.

Peki Selçuk Tepeli NOW TV'den kovuldu mu? Selçuk Tepeli neden kovuldu? İşte detaylar...