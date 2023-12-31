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Selahattin Demirtaş'ın Avukatı Açıkladı: "Babasının Cenazesine Katılmayacak"

Selahattin Demirtaş'ın Avukatı Açıkladı: "Babasının Cenazesine Katılmayacak"

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 15:04

Bu sabah babasını kaybeden eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, babasının cenazesine katılmayacağını açıkladı.

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Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş bu sabah hayatını kaybetti.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş bu sabah hayatını kaybetti.

Yeniköy Mezarlığına getirilen Tahir Demirtaş'ın cenazesi bugün Mardin Kapı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yeniköy Mezarlığına getirilen Tahir Demirtaş'ın cenazesi bugün Mardin Kapı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Avukat Mahsuni Karaman, Selahattin Demirtaş'ın cenazeye katılmayacağını söyledi.

Avukat Mahsuni Karaman, Selahattin Demirtaş'ın cenazeye katılmayacağını söyledi.

Artı Gerçek'in haberine göre; Mahsuni Karaman, "Selahattin Demirtaş içinde bulunduğu siyasi rehinelik durumunu protesto etmek için izin almadı ve cenazeye katılmama kararı verdi" dedi.

Artı Gerçek'in haberine göre; Mahsuni Karaman, "Selahattin Demirtaş içinde bulunduğu siyasi rehinelik durumunu protesto etmek için izin almadı ve cenazeye katılmama kararı verdi" dedi.

Mezarlığa gelenler arasında Demirtaş'ın ailesi, yakınları, avukatı, İHD Diyarbakır Şube Başkanı, CHP ve DEM Parti Diyarbakır milletvekilleri, DEM Parti il örgütü, Barış Anneleri, DBP Diyarbakır İl Eşbaşkanı ve Diyarbakır Barosu avukatları bulunuyor.

Mezarlığa gelenler arasında Demirtaş'ın ailesi, yakınları, avukatı, İHD Diyarbakır Şube Başkanı, CHP ve DEM Parti Diyarbakır milletvekilleri, DEM Parti il örgütü, Barış Anneleri, DBP Diyarbakır İl Eşbaşkanı ve Diyarbakır Barosu avukatları bulunuyor.
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Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, taziyeleri kabul ederken annesi Sadiye Demirtaş'ın ise mezarlığa getirildi.

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, taziyeleri kabul ederken annesi Sadiye Demirtaş'ın ise mezarlığa getirildi.

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