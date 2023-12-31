'Tarikat' Açıklaması Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulmuştu: Bakan Tekin Geri Adım Attı

'DEM Parti Sözcüsü söz aldı ve Güneydoğu'da çocukların okullaşma oranlarından bahsetti. Ben de ona PKK'nın eğitimi aksatacak saldırılarından bahsettim. Okullarımızı kullanılamaz hale getirdiler. 'Çocuklar okula gitmesin dağa gitsin' mantığıdır bu. İYİ Parti Sözcüsü de bunu görmezden geliyor, Türk milliyetçiliğiyle ilgili ders veriyor orda. Sonra CHP andımız ile ilgili eleştiri yapıyor. HDP ile ittifak yapıyorsunuz sonra andımızın kaldırılmasıyla ilgili eleştiri yapıyorsunuz. Bir kere hukuk devletinde yaşıyoruz, biz MEB olarak kiminle protokol yapabiliriz. Benim protokol yapabilmem için karşımda gerçek biri olmalı. Herhangi bir cemaatle protokol imzalamamız söz konusu değil.'