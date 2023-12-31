'Tarikat' Açıklaması Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulmuştu: Bakan Tekin Geri Adım Attı
'Tarikat' Açıklaması Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulmuştu: Bakan Tekin Geri Adım Attı
Tarikat açıklamasıyla tepki alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geri adım attı. Hakkında suç duyurusunda da bulunulan Bakan Tekin, 'Herhangi bir cemaatle protokol imzalamamız söz konusu değil.' dedi.
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Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Bakan Tekin, "Sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Bakan Yusuf Tekin'in açıklaması kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.
İstanbul Barosu ve ÇYDD gibi çeşitli dernek ve vakıflar Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Bakan Tekin, tepki çeken konuşması hakkında Haber 7'ye açıklamalarda bulundu.
Bakan Tekin: "Herhangi bir cemaatle protokol imzalamamız söz konusu değil."
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Bakan Tekin'in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:
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