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'Tarikat' Açıklaması Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulmuştu: Bakan Tekin Geri Adım Attı

'Tarikat' Açıklaması Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulmuştu: Bakan Tekin Geri Adım Attı

Hilal Dumangöz
Hilal Dumangöz - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 14:44

Tarikat açıklamasıyla tepki alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geri adım attı. Hakkında suç duyurusunda da bulunulan Bakan Tekin,  'Herhangi bir cemaatle protokol imzalamamız söz konusu değil.' dedi.

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Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Bakan Tekin, "Sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Bakan Tekin, "Sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Yusuf Tekin'in açıklaması kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

Bakan Yusuf Tekin'in açıklaması kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

İstanbul Barosu ve ÇYDD gibi çeşitli dernek ve vakıflar Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Barosu ve ÇYDD gibi çeşitli dernek ve vakıflar Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Bakan Tekin, tepki çeken konuşması hakkında Haber 7'ye açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin, tepki çeken konuşması hakkında Haber 7'ye açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin: "Herhangi bir cemaatle protokol imzalamamız söz konusu değil."

Bakan Tekin: "Herhangi bir cemaatle protokol imzalamamız söz konusu değil."
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Bakan Tekin'in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

Bakan Tekin'in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

'DEM Parti Sözcüsü söz aldı ve Güneydoğu'da çocukların okullaşma oranlarından bahsetti. Ben de ona PKK'nın eğitimi aksatacak saldırılarından bahsettim. Okullarımızı kullanılamaz hale getirdiler. 'Çocuklar okula gitmesin dağa gitsin' mantığıdır bu. İYİ Parti Sözcüsü de bunu görmezden geliyor, Türk milliyetçiliğiyle ilgili ders veriyor orda. Sonra CHP andımız ile ilgili eleştiri yapıyor. HDP ile ittifak yapıyorsunuz sonra andımızın kaldırılmasıyla ilgili eleştiri yapıyorsunuz. Bir kere hukuk devletinde yaşıyoruz, biz MEB olarak kiminle protokol yapabiliriz. Benim protokol yapabilmem için karşımda gerçek biri olmalı. Herhangi bir cemaatle protokol imzalamamız söz konusu değil.'

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