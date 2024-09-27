Şehit Polis Şeyda Yılmaz’ın Eşi Anlattı: "Saldırıyı Telsizden Duydum"

Geçtiğimiz günlerde birçok suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilen polis Şeyda Yılmaz’ın kendisi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz, saldırıyı telsizden yapılan anonstan öğrendiğini söyledi. Yılmaz, “Vurulan polisin eşim olduğunu öğrendiğimde başımdan aşağıya kaynar sular döküldü” dedi.