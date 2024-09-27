Şehit Polis Şeyda Yılmaz’ın Eşi Anlattı: "Saldırıyı Telsizden Duydum"
Şehit Polis Şeyda Yılmaz’ın Eşi Anlattı: "Saldırıyı Telsizden Duydum"
Geçtiğimiz günlerde birçok suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilen polis Şeyda Yılmaz’ın kendisi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz, saldırıyı telsizden yapılan anonstan öğrendiğini söyledi. Yılmaz, “Vurulan polisin eşim olduğunu öğrendiğimde başımdan aşağıya kaynar sular döküldü” dedi.
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27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz, birçok suçtan kaydı bulunan Yunus Emre Geçti’yi gözaltına almak isterken yaşanan silahlı çatışmada şehit düşmüştü.
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Taziyeleri kabul eden şehit Şeyda Yılmaz'ın polis memuru eşi Semih Yılmaz, olayın yaşandığı günden bugüne kadar zor bir süreçten geçtiğini söyledi.
Semih Yılmaz saldırıyı nasıl öğrendiğini de anlattı.
"Biz aynı vardiyada çalışıyorduk. 17.15'te evden çıktım. Yanlış hatırlamıyorsam, 22.00 ya da 23.30 gibi telsiz sesi duydum. 'Dudullu Polis Merkezi'ndeki polis yaralandı' diye, hemen eşimi aradım. Açmadı, çok merak ettim. Oradaki silah arkadaşlarıma ben burada duramıyorum, beni götürün dedim. Yolda giderken silah arkadaşım, 'kardeşim vurulanlardan birisi de senin eşinmiş' dedi. Öyle olunca başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ne yapacağımı bilemedim."
Haberi aldıktan sonra hemen hastaneye geçtiklerini anlatan Semih Yılmaz, "Hastanede de diğer silah arkadaşlarım hep yanımdaydı. Müdürlerimiz geldi. Çok dua etik. O, şehit olmayı çok istiyordu. Birkaç kez biz aramızda konuşmuştuk. Önce ben olayım, sonra sen olursun diye. Öyle aldım haberini..." diye konuştu.
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