Polis Katili Yunus Emre Geçti’nin Gündüz Vakti Motosiklet Çaldığı Anlar Ortaya Çıktı
Polis Katili Yunus Emre Geçti’nin Gündüz Vakti Motosiklet Çaldığı Anlar Ortaya Çıktı
Birçok suçtan dosyası bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, kendisini gözaltına almak isteyen polis memuru 27 yaşındaki Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti. Katil zanlısının karakoldan adliyeye sevk edildiği görüntüler ise çok konuşulmuştu. Yunus Emre Geçti’nin olaydan 3 gün önce motosiklet çalarken görüntüleri ortaya çıktı.
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ATV Haber’de yer alan görüntülerde, Yunus Emre Geçti’nin gündüz vakti yol kenarında duran motosikleti çalarak kayıplara karıştığı görülüyor.
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Daha sonra motosiklet sahibinin şikayeti ile gözaltına alınan Geçti, karakolda annesinin getirdiği yemeği yemek için bahçeye çıktığı sırada duvardan atlayarak firar etmişti.
Yunus Emre Geçti’yi yakalamak için peşine düşen polislerden olan Şeyda Yılmaz, çıkan çatışmada başından vurularak şehit edilmişti.
19 yaşında adeta bir suç makinesi olan Yunus Emre Geçti’nin hırsızlık, uyuşturucu, gasp ve taciz gibi olaylarda toplam 24 suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.
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