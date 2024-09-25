Polis Katili Yunus Emre Geçti’nin Gündüz Vakti Motosiklet Çaldığı Anlar Ortaya Çıktı

Birçok suçtan dosyası bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, kendisini gözaltına almak isteyen polis memuru 27 yaşındaki Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti. Katil zanlısının karakoldan adliyeye sevk edildiği görüntüler ise çok konuşulmuştu. Yunus Emre Geçti’nin olaydan 3 gün önce motosiklet çalarken görüntüleri ortaya çıktı.