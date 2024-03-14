Şehit Polis İçin Tören: Hem Doğum Günü Hem de Göreve Başlama Gününde Şehit Düşmüş
Şehit Polis İçin Tören: Hem Doğum Günü Hem de Göreve Başlama Gününde Şehit Düşmüş
Cumhurbaşkanlı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şırnak ziyareti sırasında koruma ekibinde yer alan polis memur Fırat Der, yaşanan trafik kazası sonrasında şehit olmuştu. 34 yaşındaki polis memurunun hem doğum günü hem de göreve başlama günü olan 13 Mart’ta hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
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Şehit Polis Memuru Fırat Der için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi.
Törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, şehit polis memurunun silah arkadaşları, şehidin annesi Serpil, babası Cesim Der, kız kardeşi Duygu Kutluca ve eniştesi Bilgehan Kutluca katıldı.
Şehit Fırat Der’in cenazesinin alana getirilmesinin ardından öz geçmişi okundu.
Öz geçmişinde 13 Mart 1990’da Kars’ta dünyaya geldiği belirtilen Fırat Der’in, doğum günüyle aynı tarih olan 13 Mart 2017’de de Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden mezun olarak Ankara’da göreve başladığı, ardından 2020’de Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’ne atandığı belirtildi.
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