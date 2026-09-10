Seçtiğin Kombinlere Göre Sen Ne Kadar Moda Gurususun?
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Dolabının başında saatler geçirip sonunda yine aynı kombini giyiyorsan yalnız değilsin! Peki seçtiğin parçalara göre senin moda anlayışın hangi seviyede? Hazırsan tarzını konuştur ve bakalım moda konusunda ne kadar iddialısın!
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1. Hafta sonu için hangisini seçersin?
2. İş görüşmesine veya resmi bir davete davetlisin. İlk tercihin ne olur?
3. Günlük kombininde hangi ayakkabıyı tercih edersin?
4. Dolabında en çok hangi renk var?
5. Elbisen için bir detay seç bakalım!
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6. Hangi çantayı daha çok kullanırsın?
7. Jean seçerken hangisini tercih edersin?
8. Pazar kahvaltısına gidiyorsun ve çabasız ama şık görünmek istiyorsun. Seçimin?
Sen modayı takip etmiyorsun, moda seni takip ediyor!
Senin tarzın her zaman ne giydiğini bilenlerin tarzı!
Sen rahatlığı seviyorsun ama tarzından da ödün vermiyorsun!
Sen modayı seviyorsun ama kendi kurallarını yazıyorsun!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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