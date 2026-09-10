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Seçtiğin Kombinlere Göre Sen Ne Kadar Moda Gurususun?

etiket Seçtiğin Kombinlere Göre Sen Ne Kadar Moda Gurususun?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
10.09.2026 - 12:40
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Dolabının başında saatler geçirip sonunda yine aynı kombini giyiyorsan yalnız değilsin! Peki seçtiğin parçalara göre senin moda anlayışın hangi seviyede? Hazırsan tarzını konuştur ve bakalım moda konusunda ne kadar iddialısın!

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1. Hafta sonu için hangisini seçersin?

2. İş görüşmesine veya resmi bir davete davetlisin. İlk tercihin ne olur?

3. Günlük kombininde hangi ayakkabıyı tercih edersin?

4. Dolabında en çok hangi renk var?

5. Elbisen için bir detay seç bakalım!

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6. Hangi çantayı daha çok kullanırsın?

7. Jean seçerken hangisini tercih edersin?

8. Pazar kahvaltısına gidiyorsun ve çabasız ama şık görünmek istiyorsun. Seçimin?

Sen modayı takip etmiyorsun, moda seni takip ediyor!

Senin için giyinmek yalnızca üzerindeki parçaları bir araya getirmekten ibaret değil. Renkleri, kesimleri ve detayları bir arada düşünerek ortaya gerçekten kendine ait bir tarz çıkarabiliyorsun. Yeni bir trend gördüğünde hemen peşinden koşmak yerine onu kendi stiline nasıl uyarlayacağını düşünüyorsun. Üstelik başkalarının ne giydiğinden çok, üzerinde neyin iyi durduğuna önem veriyorsun. Kısacası senin moda anlayışında özgüven, yaratıcılık, doğru parça üçlüsü gayet sağlam çalışıyor. Dolabına baktığımızda birkaç kişinin gardırobundan ilham çıkması da şaşırtıcı olmaz!

Senin tarzın her zaman ne giydiğini bilenlerin tarzı!

Sen moda konusunda oldukça bilinçlisin ama bunu bağıra bağıra göstermene gerek yok. Hangi parçanın neyle yakışacağını, hangi detayın kombini yükselteceğini ve ne zaman frene basmak gerektiğini biliyorsun. Trendleri takip ediyorsun fakat her gördüğünü doğrudan dolabına taşımıyorsun. Senin için önemli olan, modayı kendi tarzına uygun şekilde kullanabilmek. Bu yüzden kombinlerin genellikle özenli görünürken asla fazla uğraşılmış hissi vermiyor. Dolabında az ama doğru parçalarla büyük işler çıkarabilecek bir potansiyel var.

Sen rahatlığı seviyorsun ama tarzından da ödün vermiyorsun!

Senin moda anlayışında önce kendini iyi hissetmek geliyor. Saatlerce rahatsız bir kıyafetin içinde durup sadece güzel görünmek sana göre değil. Ancak bu, özensiz giyindiğin anlamına kesinlikle gelmiyor. Tam tersine, rahat parçaları doğru aksesuarlarla veya küçük dokunuşlarla oldukça havalı hale getirebiliyorsun. Bazen en iyi kombinlerinin tamamen plansız ortaya çıkması da bundan. Senin stilinin en güçlü tarafı, çabasız görünen şıklık.

Sen modayı seviyorsun ama kendi kurallarını yazıyorsun!

Senin için moda biraz da eğlenme alanı. Bir gün sade bir kombinle karşımıza çıkıp ertesi gün hiç beklenmedik bir parçayı deneyebilirsin. Renklerden, desenlerden veya farklı parçaları bir araya getirmekten korkmuyorsun. Herkesin beğeneceği bir kombin yapmak yerine seni yansıtan bir şey seçmen daha önemli. Bu yüzden tarzın zaman zaman şaşırtıcı olsa da kesinlikle akılda kalıyor. Moda konusunda en sevdiğin şey de muhtemelen kuralların aslında biraz esnetilebileceğini keşfetmek.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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