Seçtiğin Karpuz Kelek Çıkacak mı?
Seçtiğin Karpuz Kelek Çıkacak mı?
Karpuzu nasıl seçmen gerektiğini biliyor musun? Senin seçtiğin karpuz kelek mi çıkar yoksa tatlı ve sulu mu?
Haydi teste!
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1. Öncelikle seç bakalım, hangisi?
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2. Peki az çizgili (turuncu çizgiler) olanı mı seçersin, çok çizgili olanı mı?
3. Boyutlarını ele alalım...Hangisi?
4. Sıra geldi saplarına! Yap bakalım tercihini.
Senin karpuzun kelek çıktı!
Sen Adanalı olabilir misin?
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