Seçtiğin Karpuz Kelek Çıkacak mı?

Galiba sen pek anlamıyorsun karpuz seçmekten :( Seçtiğin neredeyse bütün özellikler, karpuzun kelek olduğuna işaret ediyor. Bol sulu, tatlı ve kırmızı karpuz seçmek için yuvarlak, kahverengi saplı, çok çizgili ve sarı lekeleri olan karpuzları seçmelisin.

Bu testi kaydetmeyi ve karpuz alacağın zaman bu özelliklere dikkat etmeyi unutma!