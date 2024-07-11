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Seçtiğin Karpuz Kelek Çıkacak mı?

Seçtiğin Karpuz Kelek Çıkacak mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.07.2024 - 10:01 Son Güncelleme: 11.07.2024 - 10:26

Karpuzu nasıl seçmen gerektiğini biliyor musun? Senin seçtiğin karpuz kelek mi çıkar yoksa tatlı ve sulu mu?

Haydi teste!

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1. Öncelikle seç bakalım, hangisi?

2. Peki az çizgili (turuncu çizgiler) olanı mı seçersin, çok çizgili olanı mı?

3. Boyutlarını ele alalım...Hangisi?

4. Sıra geldi saplarına! Yap bakalım tercihini.

Senin karpuzun kelek çıktı!

Senin karpuzun kelek çıktı!

Galiba sen pek anlamıyorsun karpuz seçmekten :( Seçtiğin neredeyse bütün özellikler, karpuzun kelek olduğuna işaret ediyor. Bol sulu, tatlı ve kırmızı karpuz seçmek için yuvarlak, kahverengi saplı, çok çizgili ve sarı lekeleri olan karpuzları seçmelisin.

Bu testi kaydetmeyi ve karpuz alacağın zaman bu özelliklere dikkat etmeyi unutma!

Sen Adanalı olabilir misin?

Sen Adanalı olabilir misin?

Senin seçtiğin karpuz gayet lezzetli çıktı. Her gittiğin ortamda bunun havasını atabilirsin! Yuvarlak, kahverengi saplı, çok çizgili ve sarı lekeli karpuzlar daha tatlı olur. Sen de bu işin pirisin resmen. Yüzümüzü kara çıkartmadın!

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