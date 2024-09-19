Seçimlerine Göre Senin Sonbahar Ruhunu Yansıtacak O Şarkı Ne?
Sen sonbahar seçimlerini ve isteklerini söyle biz de senin sonbaharda ruhunu yansıtacak, dinlemen gereken şarkıyı söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz!
1. Öncelikle sonbahar içeceğin hangisi?
2. Peki sonbaharda en sevdiğin şey ne?
3. Yağmur yağdığında ne yapmayı seversin?
4. Peki hangi evin salonunda oturmak istersin?
5. Hangi manzarada güne başlamak istersin?
6. Sonbahar en iyi hangi şehirde yaşanır, seç bakalım!
7. Sonbahar sende hangi duyguyu uyandırıyor?
8. Son olarak sonbaharda en sevdiğin aktivite ne?
Girl in Red - We Fell in Love in October
Sen sonbaharla aşk yaşıyorsun resmen. Sadece sarı yapraklara, yağmurlu havalara değil gördüğün her şeye ayrı aşık oluyorsun. O yüzden bu şarkı, melodisi ve sözleri tamamen senin ruhuna dokunuyor. Sonbahar demek senin için aşk demek, huzur demek, sevgi demek!
Taylor Swift - Willow
Kabul edelim sen sonbahar geldiğinde oldukça melankolik bir yapıya bürünüyorsun. Senin tam olarak o ruh halini yansıtacak parça Taylor Swift'ten! Sen sonbaharı neşeyle karşılıyorsun çünkü gerçekten çok seviyorsun, senin ait olduğun mevsim sonbahardan başkası olamaz.
Lana Del Rey - Brooklyn Baby
Senin o hem melankolik hem de heyecanlı ruh halini yansıtacak bir şarkı varsa o da kesinlikle Lana Del Rey'den Brooklyn Baby'dir. Bu şarkıyı dinledikçe sonbaharı ayrı seveceğine eminiz. Dinledikçe rüzgarı hissedecek, şehrin güzelliğini fark edeceksin. Sonbahar kesinlikle senin mevsimin!
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