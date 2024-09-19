Seçimlerine Göre Senin Sonbahar Ruhunu Yansıtacak O Şarkı Ne?

Sen sonbaharla aşk yaşıyorsun resmen. Sadece sarı yapraklara, yağmurlu havalara değil gördüğün her şeye ayrı aşık oluyorsun. O yüzden bu şarkı, melodisi ve sözleri tamamen senin ruhuna dokunuyor. Sonbahar demek senin için aşk demek, huzur demek, sevgi demek!