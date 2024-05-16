Seçimini Yaptı! Hadise'nin Kimler Geldi Kimler Geçti Paylaşımı Goygoy Malzemesi Oldu
Seçimini Yaptı! Hadise'nin Kimler Geldi Kimler Geçti Paylaşımı Goygoy Malzemesi Oldu
Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Boran Kuzum ve Hakan Kurtaş'ın başrollerinde oynadığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi sosyal medyanın gündeminde. Hadise'den Ömer paylaşımı gelince goygoycular toplandı.
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Netflix'in yeni yapımı "Kimler Geldi Kimler Geçti" şimdilerde herkesin en çok konuştuğu dizilerden bir tanesi.
Dizide Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Leyla karakterinin erkeklerle ilişkisi üzerinden eğlenceli bir hikaye anlatılıyor.
Hikayede 3 erkek dikkat çekiyor. Eski sevgili Ömer, ghost kralı Şeyyaz ve gizemli iş adamı Cem Murathan...
Özellikle hanımların ilgisini çeken diziyi bitirenler sosyal medyada bu 3 erkek hakkında yorumlarda bulunuyor.
Dizideki erkeklerle ilgili bir paylaşımda magazin camiasından geldi: Hadise!
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Hadise Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, diziden Ömer ve Leyla'nın bir sahnesine kalp emojisi bıraktı.
Dizide Leyla'nın 7 yıldır birlikte olduğu Ömer onu aldatıyordu. Hikaye böyle olunca Hadise'nin paylaşımı sosyal medyada goygoycuların diline düştü.
Önce o paylaşımı bir görelim...
Ve işte kullanıcıların o paylaşıma yorumları👇🏻
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