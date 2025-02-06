Seat Fiyat Listesi Şubat 2025! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

İspanyol otomobil devi SEAT, Şubat ayında güncellenen fiyatlarını duyurdu. 1950 yılında Instituto Nacional de Industria (INI) tarafından kurulan ve günümüzde Volkswagen AG çatısı altında faaliyet gösteren SEAT, otomobil tutkunlarının tercihi olmaya devam ediyor. Yeni yıla da hızlı bir giriş yapan markanın Şubat ayı boyunca geçerli olacak fiyatları ise merak ediliyor. Peki, Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco fiyatları ne kadar oldu?

İşte Seat'ın Şubat ayına ait güncel fiyat listesi