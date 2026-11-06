Sazan mıyız Neyiz? Clickbait'ten Ragebait'e İnternette En Çok Düşülen 16 Çeşit Olta
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Başlığa 'sazan mıyız neyiz' yazdım, siz de tıkladınız. Tanışmış olduk :)
İnternette 'bait' dedikleri şey düpedüz yem. Amaç sizi tıklatmak, izletmek, olmadı sinirlendirip yorum yazdırmak. Oxford 2025'in kelimesi olarak 'rage bait'i seçti, kullanımı bir yılda üç katına çıkmış. Yani yalnız değilsiniz, dünya toplu halde oltada.
Peki bu yemin kaç çeşidi var? Saydım 16 çıktı. Resmi bir tasnif beklemeyin, sınırları da pek net değil. Ben beş başlıkta topladım. Rastgele...
Birinci yem merak: Yarım kalan cümleyi tamamlamadan duramıyoruz.
İkinci yem öfke: Platform yorumu sayar, kızarak mı yazdığınızı sormaz.
Üçüncü yem ricadan ibaret: Beğeniyi hiç utanmadan isterler.
Dördüncü yem korku ve vicdan: Telaşınız da suçluluğunuz da trafiğe yazılır.
Beşinci yem sizsiniz: Arzunuz, egonuz, çocukluğunuz.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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