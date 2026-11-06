Sazan mıyız Neyiz? Clickbait'ten Ragebait'e İnternette En Çok Düşülen 16 Çeşit Olta

Başlığa 'sazan mıyız neyiz' yazdım, siz de tıkladınız. Tanışmış olduk :)

İnternette 'bait' dedikleri şey düpedüz yem. Amaç sizi tıklatmak, izletmek, olmadı sinirlendirip yorum yazdırmak. Oxford 2025'in kelimesi olarak 'rage bait'i seçti, kullanımı bir yılda üç katına çıkmış. Yani yalnız değilsiniz, dünya toplu halde oltada.

Peki bu yemin kaç çeşidi var? Saydım 16 çıktı. Resmi bir tasnif beklemeyin, sınırları da pek net değil. Ben beş başlıkta topladım. Rastgele...