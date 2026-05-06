Satışlarını Katlayacak Taktiği Söylüyoruz!

Liz Lemon
06.05.2026 - 16:16

Satış yapmak bazen bir labirentte yolunu bulmaya benziyor, bazen de dünyanın en keyifli dansı gibi görünüyor. Satış tarzın aslında senin karakterinin bir aynası! Haydi gel, senin için en doğru olan ve satışlarını katlayacak o gizli taktiği birlikte bulalım!

1. Yeni bir ürün satmaya başladığında ilk yaptığın şey ne olur?

2. Instagram'da bir müşterin ürünün altına "Fiyat?" yazdı. Tavrın ne olur?

3. Bir müşteri kararsız kaldığında nasıl yaklaşırsın?

4. Sosyal medyada satış yapıyorsan en çok neye odaklanırsın?

5. Siten için bir reklam görseli seçeceksin, hangisi seni yansıtır?

6. Müşteriler senden neden alışveriş yapmalı?

7. Satış düşmeye başladığında ilk refleksin ne olur?

8. Son olarak gelecekteki e-ticaret hayalin ne?

Fiyat odaklı düşündüğün için satış kaçırıyorsun, değer satmayı öğrenmelisin!

Senin en büyük açığın fiyat odaklı düşünmek. Evet, uygun fiyat dikkat çeker ama tek başına sadakat yaratmaz. İnsanlar ucuzu değil, kendini iyi hissettiren seçimi satın alır. Sen ürünü değil, onun hayatlarına kattığı değeri anlatmaya başlamalısın. Fiyat rekabetinden çıkıp algı rekabetine girersen oyun değişir.

Ürünün var ama hikayen yok, satışlarını artırmak için anlatmayı öğrenmelisin!

Sen satış yapmıyorsun, ama henüz farkında değilsin aslında sahne kuruyorsun. İnsanlar ürün değil, anlam satın alır. Senin ürünün hangi duyguyu tetikliyor, hangi sorunu çözüyor, hangi hayatı temsil ediyor… Tüm bunları daha güçlü anlatmalısın. Hikaye kurduğun an müşteri seni dinlemeye başlar. Bu noktada satış zorlamak değil, doğal bir sonuç olur. Ve evet, iyi bir hikaye çoğu reklamdan daha güçlü!

Güven inşa etmeden satış bekliyorsun, önce sağlam bir temel kurmalısın!

Senin potansiyelin yüksek ama sürdürülebilirlik tarafında boşluk var. Güven, satışın görünmeyen motoru ve bir kez çalışmaya başladığında seni taşır. Referanslar, yorumlar, satış sonrası iletişim… İnsanlar senden emin olursa fiyatı ikinci plana atar. Senin yapman gereken şey, her temas noktasını güven üretir hale getirmek. Çünkü güven varsa satış zaten gelir!

Plansız ilerlediğin için potansiyelini harcıyorsun, strateji kurman şart!

Sen biraz “bakalım ne olacak” ekolündesin ve bu seni sınırlıyor. Satışta şans faktörü var ama planı olmayan için şans da çalışmaz. Hedef kitle, konumlandırma, içerik dili ile bunların hepsini bir bütün haline getirmen gerekiyor. Sen sistem kurmadığın için enerjin boşa dağılıyor. Bir plan yaptığında ise sonuçların nasıl hızla değiştiğini göreceksin!

Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
