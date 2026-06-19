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Şarm El-Şeyh’te Yapmadan Dönenlerin Ruhundan Bir Parça Bıraktığı 10 Ezber Bozan Deneyim

etiket Şarm El-Şeyh’te Yapmadan Dönenlerin Ruhundan Bir Parça Bıraktığı 10 Ezber Bozan Deneyim

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
19.06.2026 - 13:01
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Şarm El-Şeyh, çoğu kişinin aklına ilk olarak deniz ve güneş tatiliyle geliyor. Ancak bu popüler tatil rotası, ziyaretçilerine çok daha fazlasını sunuyor. Çöl manzaralarından dalış noktalarına kadar inanılmaz deneyimler yaşamak mümkün. İşte Şarm El-Şeyh'e gidip de yapmadan dönmemeniz gereken 10 aktivite! 👇

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1. Ras Mohammed Milli Parkı'nda Kızıldeniz'in büyüleyici dünyasını keşfedin!

1. Ras Mohammed Milli Parkı'nda Kızıldeniz'in büyüleyici dünyasını keşfedin!

Şarm El-Şeyh'in en etkileyici noktalarından biri olan Ras Mohammed Milli Parkı, bölgenin doğal güzelliklerini yakından görmek isteyenlerin ilk duraklarından biri oluyor. Berrak suyu ve renkli mercanlarıyla ünlü olan park, deniz yaşamını keşfetmek için eşsiz bir ortam sunuyor. Şnorkelle yüzseniz bile birbirinden farklı balık türlerini görmek mümkün. Bölgenin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olmasının nedeni de tam olarak bu!

2. Sina Çölü'nün gün doğumunda safari turuna çıkın!

2. Sina Çölü'nün gün doğumunda safari turuna çıkın!

Şarm El-Şeyh'in çevresindeki çöl alanları, bölgenin en görkemleri yerlerinden biri. Özellikle sabahın erken saatlerinde düzenlenen safari turları, çölün etkileyici atmosferini deneyimlemek için güzel bir fırsat sunuyor. Kum tepeleri arasında ilerlerken görülen manzaralar, deniz tatiline bambaşka bir boyut katıyor. Fotoğraf çekmeyi sevenler için de oldukça etkileyici kareler yakalamak mümkün!

3. Naama Bay'de gün batımını izleyin... 🌄

3. Naama Bay'de gün batımını izleyin... 🌄

Şehrin en hareketli bölgelerinden biri olan Naama Bay, günün her saati canlı bir atmosfere sahip. Ancak bölgeyi özel kılan detaylardan biri de gün batımı manzarası. Sahil boyunca yürüyüş yaparken güneşin Kızıldeniz üzerinde yavaş yavaş kayboluşunu izlemek gibisi yok! Akşam saatlerinde ise bölge, restoranlar ve kafelerle hareketlenmeye başlıyor.

4. Kızıldeniz'de dalış yapın!

4. Kızıldeniz'de dalış yapın!

Şarm El-Şeyh, dünyanın en popüler dalış noktaları arasında gösteriliyor. Daha önce hiç dalış yapmamış olanlar için bile başlangıç seviyesinde birçok seçenek var! Su altındaki mercan resifleri ve canlı deniz yaşamı, ilk dalış deneyimini unutulmaz hale getirebiliyor. Bölgeye gelen birçok kişi için tatilin en özel anlarından biri de bu!

5. Eski Çarşı'ya gidip bu kültüre yakından bakın!

5. Eski Çarşı'ya gidip bu kültüre yakından bakın!

Old Market olarak da bilinen Eski Çarşı, Şarm El-Şeyh'in daha yerel yüzünü görmek isteyenler için ideal duraklardan biri. Baharatlardan hediyelik eşyalara kadar birçok farklı ürün burada bulunabiliyor. Bölgenin günlük yaşamını gözlemlemek ve yerel lezzetleri denemek isteyenler için keyifli bir alternatif sunuyor. Özellikle akşam saatlerinde oldukça hareketli!

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6. Kızıldeniz'de tekne turuna katılın!

6. Kızıldeniz'de tekne turuna katılın!

Şarm El-Şeyh'te yapılabilecek en keyifli aktivitelerden biri de tekne turları. Gün boyu süren bu turlarda farklı koylarda yüzme molaları veriliyor. Denizin farklı noktalarını görmek ve açık denizde vakit geçirmek isteyenler için oldukça popüler bir deneyim. Hem serinleyip hem de doğal güzelliklerin tadını çıkarmak için birebir!

7. Soho Square'de keyifli bir akşam geçirin.

7. Soho Square'de keyifli bir akşam geçirin.

Şarm El-Şeyh'in modern yüzünü görmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri Soho Square. Burası; restoranlar, kafeler, mağazalar ve eğlence alanlarıyla oldukça hareketli bir atmosfere sahip. Akşam saatlerinde yapılan yürüyüşler ve canlı etkinlikler bölgeyi daha da keyifli hale getiriyor. Özellikle aileler ve arkadaş grupları tarafından sıkça ziyaret ediliyor.

8. Çölün ortasında yıldızları izleyin...

8. Çölün ortasında yıldızları izleyin...

Sina Çölü geceleri bambaşka bir atmosfere bürünüyor. Açık havada yıldızları izlemek, Şarm El-Şeyh'te yaşanabilecek en sakin ve etkileyici deneyimlerden biri. Günlük koşuşturmanın dışında kalan bu anlar, tatilin en unutulmaz hatıraları arasında yer alıyor. Özellikle doğayla baş başa kalmayı sevenler için oldukça özel bir deneyim.

9. Kızıldeniz'in kıyısında günün tadını çıkarın!

9. Kızıldeniz'in kıyısında günün tadını çıkarın!

Bazen bir yeri özel kılan şey sadece aktiviteler değil, bulunduğunuz anın tadını çıkarabilmektir. Şarm El-Şeyh'in sahil şeridi de tam olarak böyle bir atmosfer sunuyor. Denizin kıyısında yürüyüş yapmak, sahilde vakit geçirmek ya da sadece manzarayı izlemek bile başlı başına keyifli bir deneyim!

10. Tatilin keyfini Rixos'ta çıkarın!

10. Tatilin keyfini Rixos'ta çıkarın!

Şarm El-Şeyh'te yapılacak aktiviteler kadar konaklama deneyimi de tatilin önemli bir parçası. Bölgede yer alan Rixos Premium Seagate ve Rixos Radamis Sharm El Sheikh gibi tesisler; plaj alanları, aileleler ve çocukları çok mutlu edecek aqua parkları, restoranları ve sundukları çeşitli aktivitelerle misafirlerine dolu dolu bir tatil deneyimi sunuyor. Gün içinde farklı deneyimler yaşadıktan sonra konforlu bir ortamda dinlenmek isteyenler için popüler seçenekler arasında yer alıyor.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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