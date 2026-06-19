Şarm El-Şeyh’te Yapmadan Dönenlerin Ruhundan Bir Parça Bıraktığı 10 Ezber Bozan Deneyim
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Şarm El-Şeyh, çoğu kişinin aklına ilk olarak deniz ve güneş tatiliyle geliyor. Ancak bu popüler tatil rotası, ziyaretçilerine çok daha fazlasını sunuyor. Çöl manzaralarından dalış noktalarına kadar inanılmaz deneyimler yaşamak mümkün. İşte Şarm El-Şeyh'e gidip de yapmadan dönmemeniz gereken 10 aktivite! 👇
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1. Ras Mohammed Milli Parkı'nda Kızıldeniz'in büyüleyici dünyasını keşfedin!
2. Sina Çölü'nün gün doğumunda safari turuna çıkın!
3. Naama Bay'de gün batımını izleyin... 🌄
4. Kızıldeniz'de dalış yapın!
5. Eski Çarşı'ya gidip bu kültüre yakından bakın!
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6. Kızıldeniz'de tekne turuna katılın!
7. Soho Square'de keyifli bir akşam geçirin.
8. Çölün ortasında yıldızları izleyin...
9. Kızıldeniz'in kıyısında günün tadını çıkarın!
10. Tatilin keyfini Rixos'ta çıkarın!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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