Şarm El-Şeyh’te Yapmadan Dönenlerin Ruhundan Bir Parça Bıraktığı 10 Ezber Bozan Deneyim

Şarm El-Şeyh'in en etkileyici noktalarından biri olan Ras Mohammed Milli Parkı, bölgenin doğal güzelliklerini yakından görmek isteyenlerin ilk duraklarından biri oluyor. Berrak suyu ve renkli mercanlarıyla ünlü olan park, deniz yaşamını keşfetmek için eşsiz bir ortam sunuyor. Şnorkelle yüzseniz bile birbirinden farklı balık türlerini görmek mümkün. Bölgenin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olmasının nedeni de tam olarak bu!