article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Şarkıcı Yusuf Güney Gözaltına Alındı

Şarkıcı Yusuf Güney Gözaltına Alındı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.04.2026 - 13:20

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan, Yusuf Güney'in gözaltına alındığını duyurdu.

Yusuf Güney hakkında, YouTube yayınında Ayahuska çayını özendirici nitelikte açıklamalar yaptığı gerekçesiyle başlatılan incelemede dikkat çeken tespitler yapıldı.

Yapılan araştırmalarda, Ayahuska çayının içeriğinde DMT maddesi bulunduğu, bu maddenin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında yasaklı maddeler arasında yer aldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında Yusuf Güney gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın