Şarkıcı Yusuf Güney Gözaltına Alındı
Gazeteci Mustafa Kadir Mercan, Yusuf Güney'in gözaltına alındığını duyurdu.
Yusuf Güney hakkında, YouTube yayınında Ayahuska çayını özendirici nitelikte açıklamalar yaptığı gerekçesiyle başlatılan incelemede dikkat çeken tespitler yapıldı.
Yapılan araştırmalarda, Ayahuska çayının içeriğinde DMT maddesi bulunduğu, bu maddenin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında yasaklı maddeler arasında yer aldığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında Yusuf Güney gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.
Reklam
