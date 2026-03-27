Şarkıcı Çelik Borcunu Ödemeyen Öğrencileri İfşa Eden Kantinciye Tepki Gösterdi

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.03.2026 - 14:32

Şarkıcı Çelik Erişçi son zamanlarda yaptığı veresiye defteri kapatma kampanyasıyla hem öne çıkıyor hem de yardımsever vatandaşları bakkal, eczane, manav gibi işletmelerdeki borçların ödemeleri için teşvik ediyor. Ünlü sanatçı bu kez de Konya Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi'ndeki kantin işletmecisinin borcunu ödemeyenleri afişe etmesine isyan etti.

Borcunu ödemeyenleri ifşa etti.

Konya Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi'ndeki kantin işletmecisi, borcu olan öğrencilerin isimlerini ve ödemeleri gereken miktarları kapıya astı. O görüntü tartışma yarattı.

Son günlerde başlattığı yardım kampanyalarıyla öne çıkan sanatçı Çelik Erişçi de duruma X hesabından isyan etti.

BU NE REZALET? NASIL OLABİLİR AKLIM ALMIYOR! KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KANTİN İŞLETMESİ TÜCCARI! 

Böyle bir rezalet var mı? Var ise üniversite yönetiminin eli armut mu topluyor? Eğer öğrencilere güvenmiyorsan neden veresiye ürün veriyorsun Kantinci tüccar? Bu saçmalık eğer gerçekse ilgili yetkililerin hızla görevini yapmasını temenni ediyorum!

Paylaşımın altında tartışma çıktı...

Bir kesim bunun suç olduğunu öne sürerken...

Bazıları da işletmeciyi haklı buldu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
